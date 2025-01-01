DatabaseTableExists

Veritabanında tablonun varlığını kontrol eder.

bool DatabaseTableExists(

int database,

string table_name

);

Parametreler

database

[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri

table_name

[in] Tablo adı.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – tablo adı belirtilmedi (boş dizge veya NULL);

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – istek UTF-8 dizgesine dönüştürülürken hata oluştu;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – dahili veritabanı hatası;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) - istek yürütme hatası;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) - tablo yok (bir hata değil, normal sona erme).

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseFinalize