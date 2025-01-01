MQL5 ReferansıVeritabanlarıyla çalışmaDatabaseTableExists
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTableExists
Veritabanında tablonun varlığını kontrol eder.
bool DatabaseTableExists(
Parametreler
database
[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri
table_name
[in] Tablo adı.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – tablo adı belirtilmedi (boş dizge veya NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – istek UTF-8 dizgesine dönüştürülürken hata oluştu;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – dahili veritabanı hatası;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) - istek yürütme hatası;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) - tablo yok (bir hata değil, normal sona erme).
