- Dizilerde, Tamponlarda ve Zaman Serilerinde İndisleme Yönü
- Veri Erişiminin Düzenlenmesi
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBars
Tarihte mevcut karşılık gelen sembol ve dönemin çubuk sayısını döndürür.
|
int iBars(
Parametreler
symbol
[in] Finansal enstrümanın sembol ismi. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.
timeframe
[in] Periyot. ENUM_TIMEFRAMES sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.
Return Value
Tarihçede kullanılabilen ancak platform ayarlarında "Grafikteki maksimum çubuklar" parametresi tarafından izin verilen en fazla karşılık gelen sembol ve döneme ait çubuk sayısı.
Örnek:
|
Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));
