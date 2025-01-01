iBars

Tarihte mevcut karşılık gelen sembol ve dönemin çubuk sayısını döndürür.

int iBars(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe

);

Parametreler

symbol

[in] Finansal enstrümanın sembol ismi. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.

timeframe

[in] Periyot. ENUM_TIMEFRAMES sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.

Return Value

Tarihçede kullanılabilen ancak platform ayarlarında "Grafikteki maksimum çubuklar" parametresi tarafından izin verilen en fazla karşılık gelen sembol ve döneme ait çubuk sayısı.

Örnek:

Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

Ayrıca bakınız

Bars