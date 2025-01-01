DokümantasyonBölümler
Tarihte mevcut karşılık gelen sembol ve dönemin çubuk sayısını döndürür.

int  iBars(
   const string           symbol,          // Sembol
   ENUM_TIMEFRAMES        timeframe        // Periyot
   );

Parametreler

symbol

[in]  Finansal enstrümanın sembol ismi. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.

timeframe

[in]  Periyot. ENUM_TIMEFRAMES  sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.

Return Value

Tarihçede kullanılabilen ancak platform ayarlarında "Grafikteki maksimum çubuklar" parametresi tarafından izin verilen en fazla karşılık gelen sembol ve döneme ait çubuk sayısı.

Örnek:

  Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

Ayrıca bakınız

Bars