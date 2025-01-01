|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- mevcut çizelgenin işleyicisini al
long handle=ChartID();
string comm="";
if(handle>0) // başarılıysa, çizelgeyi ayrıyeten başlat
{
//--- otomatik kaydırmayı devre dışı bırak
ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- sağ çizelge sınırından bir kaydırma ayarla
ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
//--- mumları çiz
ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//--- görünüm modunu tik hacimleri için ayarla
ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
//--- Comment() çıktısı için bir metin ayarla
comm="Tarih başlangıcının sağına doğru 10 çubuk kaydır";
//--- yorumu göster
Comment(comm);
//--- tarih başlangıcının sağına doğru 10 çubuk kaydır
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);
//--- çizelgede görünen ilk çubuğun indisini al (indisleme zaman serilerindeki gibi)
long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
//--- satır atlama karakterini ekle
comm=comm+"\r\n";
//--- yoruma ekle
comm=comm+"Çizelgedeki ilk çubuğun indisi "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
//--- yorumu göster
Comment(comm);
//--- çizelgenin nasıl hareket edeceğini görmek için 5 saniye bekle
Sleep(5000);
//--- yorum metnine ekle
comm=comm+"\r\n"+"Sağ çizelge sınırına doğru 10 çubuk kaydır";
Comment(comm);
//--- sağ çizelge sınırının soluna doğru 10 çubuk kaydır
ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);
//--- çizelgede görünen ilk çubuğun indisini al (indisleme zaman serilerindeki gibi)
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"Çizelgedeki ilk çubuğun indisi "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- çizelgenin nasıl hareket edeceğini görmek için 5 saniye bekle
Sleep(5000);
//--- yeni çizelge kaydırma bloğu
comm=comm+"\r\n"+"Tarih başlangıcına doğru 300 çubuk sağa kaydır";
Comment(comm);
//--- tarih başlangıcına doğru 300 çubuk sağa kaydır
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"Çizelgedeki ilk çubuğun indisi "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- çizelgenin nasıl hareket edeceğini görmek için 5 saniye bekle
Sleep(5000);
//--- yeni çizelge kaydırma bloğu
comm=comm+"\r\n"+"Sağ çizelge sınırının soluna doğru 300 çubuk kaydır";
Comment(comm);
//--- sağ çizelge sınırının soluna doğru 300 çubuk kaydır
ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"Çizelgedeki ilk çubuğun indisi "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
}
}