//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- mevcut çizelgenin işleyicisini al

long handle=ChartID();

string comm="";

if(handle>0) // başarılıysa, çizelgeyi ayrıyeten başlat

{

//--- otomatik kaydırmayı devre dışı bırak

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- sağ çizelge sınırından bir kaydırma ayarla

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- mumları çiz

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- görünüm modunu tik hacimleri için ayarla

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);



//--- Comment() çıktısı için bir metin ayarla

comm="Tarih başlangıcının sağına doğru 10 çubuk kaydır";

//--- yorumu göster

Comment(comm);

//--- tarih başlangıcının sağına doğru 10 çubuk kaydır

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);

//--- çizelgede görünen ilk çubuğun indisini al (indisleme zaman serilerindeki gibi)

long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

//--- satır atlama karakterini ekle

comm=comm+"\r

";

//--- yoruma ekle

comm=comm+"Çizelgedeki ilk çubuğun indisi "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

//--- yorumu göster

Comment(comm);

//--- çizelgenin nasıl hareket edeceğini görmek için 5 saniye bekle

Sleep(5000);



//--- yorum metnine ekle

comm=comm+"\r

"+"Sağ çizelge sınırına doğru 10 çubuk kaydır";

Comment(comm);

//--- sağ çizelge sınırının soluna doğru 10 çubuk kaydır

ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);

//--- çizelgede görünen ilk çubuğun indisini al (indisleme zaman serilerindeki gibi)

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"Çizelgedeki ilk çubuğun indisi "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- çizelgenin nasıl hareket edeceğini görmek için 5 saniye bekle

Sleep(5000);



//--- yeni çizelge kaydırma bloğu

comm=comm+"\r

"+"Tarih başlangıcına doğru 300 çubuk sağa kaydır";

Comment(comm);

//--- tarih başlangıcına doğru 300 çubuk sağa kaydır

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"Çizelgedeki ilk çubuğun indisi "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- çizelgenin nasıl hareket edeceğini görmek için 5 saniye bekle

Sleep(5000);



//--- yeni çizelge kaydırma bloğu

comm=comm+"\r

"+"Sağ çizelge sınırının soluna doğru 300 çubuk kaydır";

Comment(comm);

//--- sağ çizelge sınırının soluna doğru 300 çubuk kaydır

ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"Çizelgedeki ilk çubuğun indisi "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

}

}