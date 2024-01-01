DokümantasyonBölümler
Fonksiyon, Moving Average of Oscillator göstergesinin tanıtıcı değerine dönüş yapar. OsMA osilatörü, MACD ve onun sinyal çizgisi değerlerinin arasındaki farkı gösterir. Tek bir tamponu vardır.

int  iOsMA(
   string              symbol,              // sembol ismi
   ENUM_TIMEFRAMES     period,              // periyot
   int                 fast_ema_period,     // Hızlı Hareketli Ortalama periyodu
   int                 slow_ema_period,     // Yavaş Hızlı Hareketli Ortalama periyodu
   int                 signal_period,       // fark için ortalama periyodu
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price        // fiyat veya işleyici tipi
   );

Parametreler

symbol

[in] Menkul değerin sembol ismi, gösterge hesabında kullanılması gereken veri. NULL değeri mevcut sembol anlamına gelir.

period

[in] Periyot değeri, ENUM_TIMEFRAMES değerlerinden biri olabilir, 0 mevcut zaman aralığını belirtir.

fast_ema_period

[in]  Hızlı Hareketli Ortalama periyodu.

slow_ema_period

[in]  Yavaş Hareketli Ortalama periyodu.

signal_period

[in]  sinyal çizgisinin hesabı için ortalama periyodu.

applied_price

[in]  Kullanılan fiyat. ENUM_APPLIED_PRICE sayımındaki fiyat sabitlerinden biri veya başka bir göstergenin tanıtıcı değeri olabilir.

Dönüş değeri

Belirtilen teknik göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar, başarısızlık durumunda ise, INVALID_HANDLE değerine dönüş yapar. Bilgisayar belleği, kullanılmayan göstergelerden temizlenmelidir. Bunun için, göstergenin tanıtıcı değerinin parametre olarak geçirildiği IndicatorRelease() fonksiyonu kullanılır.

Not

Bazı sistemlerde bu osilatör, MACD histogram olarak bilinir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Demo_iOsMA.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"
#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."
#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"
#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."
#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."
#property description "Diğer tüm parametreler standart Moving Average of Oscillator göstergesindeki gibidir."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- iOsMA grafiği
#property indicator_label1  "iOsMA"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrSilver
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım                     |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iOsMA,             // iOsMA kullan
   Call_IndicatorCreate    // IndicatorCreate kullan
  };
//--- giriş parametreleri
input Creation             type=Call_iOsMA;           // fonksiyon tipi
input int                  fast_ema_period=12;        // hızlı hareketli ortalama periyodu
input int                  slow_ema_period=26;        // yavaş hareketli ortalama periyodu
input int                  signal_period=9;           // ortalamalar farkı periyodu
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE// fiyat tipi
input string               symbol=" ";                // sembol 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // zaman aralığı
//--- gösterge tamponu
double         iOsMABuffer[];
//--- iAMA göstergesinin tanıtıcı değerini depolamak için bir değişken
int    handle;
//--- kayıt için değişken
string name=symbol;
//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi
string short_name;
//--- Moving Average göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması
   SetIndexBuffer(0,iOsMABuffer,INDICATOR_DATA);
//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla
   name=symbol;
//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al
      name=_Symbol;
     }
//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur
   if(type==Call_iOsMA)
      handle=iOsMA(name,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price);
   else
     {
      //--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur
      MqlParam pars[4];
      //--- hızlı HO periyodu
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=fast_ema_period;
      //--- yavaş HO periyodu
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=slow_ema_period;
      //--- hızlı ve yavaş ortalamaların fark periyodu
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=signal_period;
      //--- fiyat tipi
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=applied_price;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_OSMA,4,pars);
     }
//--- işleyici oluşturulmadıysa
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- hatayı belirt ve hata kodunu al
      PrintFormat("iOsMA göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için oluşturulamadı, hata kodu %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- gösterge erken durduruldu
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Moving Average of Oscillator göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster
   short_name=StringFormat("iOsMA(%s/%s,%d,%d,%d,%s)",name,EnumToString(period),
                           fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,EnumToString(applied_price));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- göstergenin normal yolla başlatılması    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- iOsMA göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı
   int values_to_copy;
//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iOsMA göstergesinin değerleri değiştiyse
//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- verilen sembol ve periyot için iOsMABuffer dizisinin büyüklüğü iOsMA göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız 
      //--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)
      //--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- dizileri Alligator göstergesinin değerleriyle doldur
//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık
   if(!FillArrayFromBuffer(iOsMABuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- mesajı oluştur
   string comm=StringFormat("%s ==>  göstergedeki gncellenen değer %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- servis mesajını çizelgede göster
   Comment(comm);
//--- Moving Average of Oscillator göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla
   bars_calculated=calculated;
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iOsMA göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &ama_buffer[],  // OsMA değerleri için gösterge tamponu
                         int ind_handle,        // iOsMA göstergesinin tanıtıcı değeri
                         int amount             // kopyalanan değerlerin sayısı
                         )
  {
//--- hata kodunu sıfırla
   ResetLastError();
//--- iOsMABuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,ama_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("iOsMA göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
//--- herşey yolunda
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle
   Comment("");
  }  
