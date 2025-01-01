input string InpKey = "ABCDEFG"; // Şifreleme anahtarı



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";

uchar src[],dst[],key[];



//--- şifreleme anahtarını hazırla

StringToCharArray(InpKey,key);

//--- src[] kaynak dizisini hazırla

StringToCharArray(text,src);

//--- kaynak verileri görüntüle

PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));



//--- src[] dizisini DES yöntemini kullanarak key[] 56 bit anahtar ile şifrele

int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);



//--- şifreleme sonucunu kontrol et

if(res>0)

{

//--- şifrelenmiş verileri görüntüle

PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));

//--- dst[] dizisi verilerinin şifresini DES yöntemini kullanarak key[] 56 bit anahtar ile çöz

res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);

//--- sonucu kontrol et

if(res>0)

{

//--- şifresi çözülmüş verileri görüntüle

PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

}

else

Print("CryptDecode failed. Error: ",GetLastError());

}

else

Print("CryptEncode failed. Error: ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ArrayToHex |

//+------------------------------------------------------------------+

string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)

{

string res="";



//--- büyüklüğü kontrol et

if(count<0 || count>ArraySize(arr))

count=ArraySize(arr);



//--- onaltılık dizgeye dönüştür

for(int i=0; i<count; i++)

res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);



return(res);

}