CryptEncode() tarafından dönüştürülmüş dizideki verileri ters dönüştürür.

int  CryptEncode(
   ENUM_CRYPT_METHOD   method,        // yöntem
   const uchar&        data[],        // kaynak dizi
   const uchar&        key[],         // anahtar
   uchar&              result[]       // hedef dizi
   );

Parametreler

method

[in]  Veri dönüştürme yöntemi. ENUM_CRYPT_METHOD numaralandırmasının değerlerinden biri olabilir.

data[]

[in]  Kaynak dizi.

key[]

[in]  Anahtar dizisi.

result[]

[out]  Hedef dizi.

Geri dönüş değeri

Hedef dizideki bayt miktarı veya hata durumunda 0. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek:

input string InpKey = "ABCDEFG";  // Şifreleme anahtarı
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";
   uchar src[],dst[],key[];
 
//--- şifreleme anahtarını hazırla
   StringToCharArray(InpKey,key);
//--- src[] kaynak dizisini hazırla
   StringToCharArray(text,src);
//--- kaynak verileri görüntüle
   PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));
 
//--- src[] dizisini DES yöntemini kullanarak key[] 56 bit anahtar ile şifrele
   int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);
 
//--- şifreleme sonucunu kontrol et
   if(res>0)
     {
      //--- şifrelenmiş verileri görüntüle
      PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));
      //--- dst[] dizisi verilerinin şifresini DES yöntemini kullanarak key[] 56 bit anahtar ile çöz
      res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);
      //--- sonucu kontrol et
      if(res>0)
        {
         //--- şifresi çözülmüş verileri görüntüle
         PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));
        }
      else
         Print("CryptDecode failed. Error: ",GetLastError());
     }
   else
      Print("CryptEncode failed. Error: ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ArrayToHex                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)
  {
   string res="";
 
//--- büyüklüğü kontrol et
   if(count<0 || count>ArraySize(arr))
      count=ArraySize(arr);
 
//--- onaltılık dizgeye dönüştür
   for(int i=0i<counti++)
      res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);
 
   return(res);
  }

Ayrıca bakınız

