//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTesterInit_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Optimizasyon sırasında girdilerin değerlerini ve "

#property description "sınırlamalarını ayarlayan"

#property description "OnTesterInit() yöneticisine sahip örnek uzman danışman"



input double lots=0. 1; // lot cinsinden hacim

input double kATR=3; // ATR'de sinyal mum uzunluğu

input int ATRperiod=20; // ATR gösterge zaman aralığı

input int holdbars=8; // pozisyonu açık tutmak için gereken bar sayısı

input int slippage=10; // izin verilebilir kayma miktarı

input bool revers=false; // sinyali tersine döndür?

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // Uzman danışmanın MagicNumber'ı

//--- ATR gösterge yönetimini depolamak için

int atr_handle;

//--- burada son ATR değerini ve mum bedenini saklayacağız

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//--- optimizasyon başlangıç zamanını hatırla

datetime optimization_start;

//--- optimizasyonun bitişinden sonra bir grafikte süreyi görüntülemek için

string report;

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterInit fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterInit()

{

//--- optimizasyon için girdilerin değerlerini ayarla

ParameterSetRange("lots",false,0.1,0,0,0);

ParameterSetRange("kATR",true,3.0,1.0,0.3,7.0);

ParameterSetRange("ATRperiod",true,10,15,1,30);

ParameterSetRange("holdbars",true,5,3,1,15);

ParameterSetRange("slippage",false,10,0,0,0);

ParameterSetRange("revers",true,false,false,1,true);

ParameterSetRange("EXPERT_MAGIC",false,123456,0,0,0);

Print("İlk değerler ve optimizasyon parametre sınırlamaları ayarlandı");

//--- optimizasyon başlangıç zamanını hatırla

optimization_start=TimeLocal();

report=StringFormat("%s: optimizasyon %s de başlatıldı",

__FUNCTION__,TimeToString(TimeLocal(),TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

//--- mesajları grafikte ve terminal günlüğünde göster

Print(report);

Comment(report);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterDeinit fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterDeinit()

{

//--- optimizasyon süresi

string log_message=StringFormat("%s: optimizasyon %d saniye sürdü",

__FUNCTION__,TimeLocal()-optimization_start);

PrintFormat(log_message);

report=report+"\r

"+log_message;

Comment(report);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- global değişenleri başlat

last_atr=0;

last_body=0;

//--- doğru hacmi ayarla

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- ATR gösterge yöneticisini oluştur

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: iATR oluşturulamadı, hata kodu %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- başarılı uzman danışman başlatma

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman tik fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- alım-satım sinyali

static int signal=0; // +1 alış sinyali anlamına gelmektedir, -1 satın sinyali anlamına gelmektedir

//--- 'holdbars' bar miktarından daha önce açılmış eski pozisyonları kontrol et ve kapat

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- yeni bir barı kontrol et

if(isNewBar())

{

//--- sinyal varlığını kontrol et

signal=CheckSignal();

}

//--- eğer bir netleştirme pozisyonu açıksa, sinyali atla - kapanana kadar bekle

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // NewTick olay yöneticisinden çık ve yeni bir bar görünene kadar piyasaya girme

}

//--- bir hedging hesabı için, her bir pozisyon ayrı ayrı tutulur ve kapatılır

if(signal!=0)

{

//--- alış sinyali

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: Alış sinyali! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- satış sinyali

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: Satış sinyali! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- OnTick fonksiyon sonlandırma

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Yeni bir alım-satım sinyali kontrol et |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0, sinyal yok anlamına gelmektedir

int res=0;

//--- sondan bir önceki tam barın ATR değerini elde et (bar indeksi 2'dir)

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- son kapanan barın verilerini bir dizi MqlRates'e ilet

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- son kapanan barın beden ölçüsünü hesapla

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- eğer son barın bedeni (index 1 olan bar) bir önceki ATR değerini aşarsa (indeks 2'deki bar), bir alım-satım sinyali alınır

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // yükselen mum için pozitif değer

}

else

PrintFormat("%s: Son bar elde edilemedi! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: ATR gösterge değeri alınamadı! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- eğer ters alım-satım modu etkinse

res=revers?-res:res; // eğer gerekliyse sinyali tersine çevir (1 yerine -1'i geri döndür ve -1 yerine de 1'i geri döndür)

//--- bir alım-satım sinyal değerini geri döndür

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Yeni bir bar göründüğünde 'true'yu geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // mevcut barın açılış zamanını sakla

//--- sıfır indeksli barın açılış zamanını elde et

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- eğer açılış zaman bilgisi değişirse, yeni bir bar gelmiş demektir

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- yeni barın açılış zamanı verilerini günlükte göster

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- yeni barın açılış zamanı bilgisine sahip bir mesaj göster

PrintFormat("%s: yeni bar %s %s üzerinde %s de açıldı",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- son fiyat(tik) hakkındaki verileri elde et

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() başarısız oldu, hata = ",GetLastError());

//--- son fiyat zamanını milisaniye olarak kadar göster

PrintFormat("Son fiyat %s.%03d taydı",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- yeni bir bar var

return (true);

}

//--- yeni bir bar yok

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirtilen hacimle, piyasa fiyatından alış yap |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- piyasa fiyatından alış yap

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirtilen hacimle, piyasa fiyatından satış yap |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- piyasa fiyatından alış yap

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bar sayısı ile hesaplanan açık tutma süresine göre pozisyonu kapat

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // açık pozisyonların sayısı

//--- tüm açık pozisyonları ara

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- pozisyon parametreleri

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // pozisyon bileti

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // sembol

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // pozisyon MagicNumber'ı

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // pozisyon açılış zamanı

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // kaç bar önce pozisyon açıldı



//--- eğer bir pozisyonun ömrü, MagicNumber ve sembol eşleşirken, halihazırda fazlaysa

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // ondalık basamak sayısı

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // pozisyon hacmi

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // pozisyon türü

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // doğru mesaj formatı için metin kutusunu küçült

PrintFormat(" #%I64u %s %s %.2f pozisyonunu kapat",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- emir türünü belirle ve alım-satım isteğini gönder

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir alım-satım isteği hazırla ve gönder |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- yapıların bildirimi ve başlatımı

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- istek parametreleri

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // İşlem türü

request.position =pos_ticket; // kapanıyorsa, pozisyon bileti

request.symbol =Symbol(); // sembol

request.volume =volume; // hacim

request.type =type; // emir türü

request.price =price; // alım-satım fiyatı

request.deviation=slip; // fiyattan izin verilen sapma

request.magic =magicnumber; // emir MagicNumber'ı

//--- bir istek gönder

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- başarısızlık verilerini görüntüle

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f %.5f de hata %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- başarılı operasyonu bildir

PrintFormat("retcode=%u işlem=%I64u emir=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}