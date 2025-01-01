- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToInteger
Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, long (tamsayı) tipi bir sayıya dönüştürür.
|
long StringToInteger(
Parametreler
value
[in] Bir sayıyı içeren dizgi.
Dönüş değeri
long tipli değer.
Example:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
IntegerToString, Reel tipler (double, float), Tiplerin dönüşümü