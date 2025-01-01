- OrderCalcMargin
OrderGetString
Bu fonksiyon OrderGetTicket veya OrderSelect kullanılarak önceden seçilmiş olan emrin bir özelliğine dönüş yapar. Emir özelliği dizgi tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki türü mevcuttur.
1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.
string OrderGetString(
2. Fonksiyonun başarı durumuna göre true (doğru) veya false (yanlış) değerine dönüş yapar. Başarı durumunda özellik değeri, referansla geçirilen son parametreye girilir.
bool OrderGetString(
Parametreler
property_id
[in] Emir özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden birini alabilir.
string_var
[out] İstenen özellik değerinin girileceği dizgi tipli değişken..
Dönüş Değeri
string tipli değer.
Not
Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.
Emirle ilgili güncel verileri alabilmek için OrderSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmalısınız.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
