//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- hesaptaki tüm emirlerin listesine göre bir döngü içerisinde

int total=OrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- döngü indeksine göre listedeki emrin fişini al

ulong ticket=OrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- emrin türünü al ve seçilen emrin reel özelliklerinin listesi için başlığı görüntüle

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));

PrintFormat("Double properties of an active pending order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- seçilen emrin tüm reel özelliklerini başlık altında yazdır

OrderPropertiesDoublePrint(16);

}

/*

sonuç:

Double properties of an active pending order Sell Limit #2812000714:

Volume initial: 1.00

Volume current: 1.00

Price open: 145.282

StopLoss: 0.000

TakeProfit: 0.000

Price current: 145.044

StopLimit: 0.000

Double properties of an active pending order Buy Limit #2812001112:

Volume initial: 1.00

Volume current: 1.00

Price open: 144.836

StopLoss: 0.000

TakeProfit: 0.000

Price current: 145.051

StopLimit: 0.000

Double properties of an active pending order Buy Stop #2812001488:

Volume initial: 0.50

Volume current: 0.50

Price open: 1.10642

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10530

StopLimit: 0.00000

Double properties of an active pending order Sell Stop #2812001712:

Volume initial: 0.50

Volume current: 0.50

Price open: 1.10374

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10525

StopLimit: 0.00000

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Emir türü açıklamasını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type");

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Seçilen emrin reel özelliklerini günlükte görüntüle |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

//--- emir sembolünü ve bu sembolün ondalık basamak sayısını al

string symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- emir yerleştirilirken olan başlangıç hacmini belirtilen başlık genişliğiyle günlükte görüntüle

OrderPropertyPrint("Volume initial:",header_width,2,ORDER_VOLUME_INITIAL);



//--- yerine getirilmemiş emir hacmini günlükte görüntüle

OrderPropertyPrint("Volume current:",header_width,2,ORDER_VOLUME_CURRENT);



//--- emirde belirtilen fiyatı günlükte görüntüle

OrderPropertyPrint("Price open:",header_width,digits,ORDER_PRICE_OPEN);



//--- Zararı Durdur seviyesini günlükte görüntüle

OrderPropertyPrint("StopLoss:",header_width,digits,ORDER_SL);



//--- Kârı Al seviyesini günlükte görüntüle

OrderPropertyPrint("TakeProfit:",header_width,digits,ORDER_TP);



//--- emir sembolüne göre mevcut fiyatı günlükte görüntüle

OrderPropertyPrint("Price current:",header_width,digits,ORDER_PRICE_CURRENT);



//--- Stop Limit emri etkinleştirildiğindeki Limit emri fiyatını günlükte görüntüle

OrderPropertyPrint("StopLimit:",header_width,digits,ORDER_PRICE_STOPLIMIT);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Emrin reel özellik değerini günlükte görüntüle |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertyPrint(const string header, uint header_width, int digits, ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE property)

{

double value=0;

if(!OrderGetDouble(property, value))

PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d", EnumToString(property), GetLastError());

else

{

//--- başlık genişliği fonksiyona sıfıra eşit olarak aktarılırsa, genişlik başlık satırının boyutu + 1 olacaktır

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);

}

}