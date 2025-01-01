//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- giriş parametreleri

input ulong InpThresholdSize=20; // kilobayt bazında dosya boyutu

input string InpBigFolderName="big"; // büyük dosyalar için klasör

input string InpSmallFolderName="small"; // küçük dosyalar için klasör

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // isimleri depolamak için bir değişken

string filter="*.csv"; // dosyaların aranması için filtre

ulong file_size=0; // bayt bazında dosya büyüklüğü

int size=0; // dosyaların sayısı

//--- çalışacağımız dosyanın adresini çıktıla

PrintFormat("%s\\Files\\ klasöründe çalışılıyor",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- arama işleyicisini, tüm terminallerin ortak kök klasöründe al

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name,FILE_COMMON);

//--- FileFindFirst() fonksiyonu başarıyla uygulanmış mı kontrol et

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- dosyaları boyutlarına göre döngü içinde taşı

do

{

//--- dosyayı aç

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- dosya boyutunu al

file_size=FileSize(file_handle);

//--- dosyayı kapa

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",file_name,GetLastError());

continue;

}

//--- dosya boyutunu çıktıla

PrintFormat("%s dosyasının boyutu %d bayttır",file_name,file_size);

//--- dosyanın taşınacağı hedef adresi tanımla

string path;

if(file_size>InpThresholdSize*1024)

path=InpBigFolderName+"//"+file_name;

else

path=InpSmallFolderName+"//"+file_name;

//--- dosyayı taşı

ResetLastError();

if(FileMove(file_name,FILE_COMMON,path,FILE_REWRITE|FILE_COMMON))

PrintFormat("%s dosyası taşındı",file_name);

else

PrintFormat("Hata, kod = %d",GetLastError());

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- arama işleyicisini kapa

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Dosyalar bulunamadı!");

}