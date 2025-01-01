ParameterGetRange

Bir Uzman Danışmanın sınayıcıdaki optimizasyonu sırasında girdi değişkeni için, veri aralığı ve değişim birimi hakkında bilgi alır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.

1. Tamsayı tipli giriş parametresi için veri alır

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

long& value,

long& start,

long& step,

long& stop

);

2. Reel tipli giriş parametresi için veri alır

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

double& value,

double& start,

double& step,

double& stop

);

Parametreler

name

[in] girdi değişkeni tanımlayıcısı. Bu değişkenler bir uygulamanın dışsal parametreleridir. Değerleri, bir çizelge üzerinde çalıştırıldıklarında veya tekil bir sınama sırasında belirlenebilir.

enable

[out] Bu parametrenin, Strateji Sınama aracındaki optimizasyon sırasında, değerlerin listelenmesi için kullanılabilirliğini belirleyen bayrak.

value

[out] Parametre değeri.

start

[out] Parametrenin optimizasyonda kullanılacak başlangıç değeri.

step

[out] Parametre değerlerinin listelenmesi sırasındaki değişim birimi.

stop

[out] Parametrenin optimizasyonda kullanılacak son değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Bu fonksiyon sadece OnTesterInit(), OnTesterPass() ve OnTesterDeinit() işleyicilerinden çağrılabilir. Bu, Strateji Sınama Aracında optimizasyon sırasında Uzman Danışmanın giriş parametrelerinin değerlerini ve değişim aralıklarını almak için tasarlanmıştır.

OnTesterInit() içerisinde çağrıldığı zaman, elde edilen veriler, herhangi bir girdi değişkeninin listelenmesi için gereken kuralların yeniden tanımlanması için ParameterSetRange() fonksiyonu ile birlikte kullanılabilir. Böylece, yeni Start, Stop ve Step değerleri ayarlanabilir ve giriş parametresi, Strateji Sınama aracının ayarlarına bakılmaksızın optimizasyon sürecinden çıkarılabilir. Bu, Uzman Danışmanın anahtar parametrelerinin dışındaki bazı parametreleri optimizasyondan dışlayarak, optimizasyon sürecinde giriş parametreleri alanını yönetebilmenizi sağlar.

Örnek: