Uzman Danışmanın veya betiğin bırakıldığı çizelge noktasının koordinatlarına dönüş yapar.

double  ChartPriceOnDropped();

Dönüş değeri

double tipli değer.

Örnek:

   double p=ChartPriceOnDropped();
   Print("ChartPriceOnDropped() = ",p);

Ayrıca Bakınız

ChartXOnDropped, ChartYOnDropped