|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- terminalden veri alımı için parametreler
input string InpSymbolName="EURUSD"; // döviz çifti
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // zaman aralığı
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalamanın başlangıç tarihi
//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler
input string InpFileName="EURUSD.txt"; // dosya ismi
input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mum verilerini depolamak için bir yapı |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
{
double open; // açılış fiyatı
double close; // kapanış fiyatı
double high; // yüksek fiyat
double low; // düşük fiyat
datetime date; // tarih
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
int size;
datetime time_buff[];
double open_buff[];
double close_buff[];
double high_buff[];
double low_buff[];
candlesticks cand_buff[];
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- çubukların açılış zamanı değerlerini kopyala
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- çubukların yüksek fiyatlarını al
if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
{
PrintFormat("High (yüksek) fiyat değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- çubukların düşük fiyatlarını al
if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
{
PrintFormat("Low (düşük) fiyat değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- çubukların açılış fiyatı değerlerini al
if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
{
PrintFormat("Open (açılış) fiyatı değerleri alınamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- çubukların kapanış fiyatı değerlerini al
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Close (kapanış) fiyatı değerleri alınamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- dizilerin boyutlarını tanımla
size=ArraySize(time_buff);
//--- yapı dizisindeki tüm veriyi kaydet
ArrayResize(cand_buff,size);
for(int i=0;i<size;i++)
{
cand_buff[i].open=open_buff[i];
cand_buff[i].close=close_buff[i];
cand_buff[i].high=high_buff[i];
cand_buff[i].low=low_buff[i];
cand_buff[i].date=time_buff[i];
}
//--- yapı dizisinin yazılacağı dosyayı aç (dosya mevcut değilse, otomatik olarak oluşturulacak)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s dosyası, yazma amacıyla açıldı",InpFileName);
PrintFormat("Dosya adresi: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- bayt sayısı için sayacı hazırla
uint counter=0;
//--- dizi değerlerini döngüye yaz
for(int i=0;i<size;i++)
counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
PrintFormat("%d baytlık bilgi, %s dosyasına yazıldı",InpFileName,counter);
PrintFormat("Toplam bayt sayısı: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Doğru" : "Hata");
//--- dosyayı kapat
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);
}
else
PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());
}