//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- terminalden veri alımı için parametreler

input string InpSymbolName="EURUSD"; // döviz çifti

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // zaman aralığı

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalamanın başlangıç tarihi

//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler

input string InpFileName="EURUSD.txt"; // dosya ismi

input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mum verilerini depolamak için bir yapı |

//+------------------------------------------------------------------+

struct candlesticks

{

double open; // açılış fiyatı

double close; // kapanış fiyatı

double high; // yüksek fiyat

double low; // düşük fiyat

datetime date; // tarih

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

int size;

datetime time_buff[];

double open_buff[];

double close_buff[];

double high_buff[];

double low_buff[];

candlesticks cand_buff[];

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- çubukların açılış zamanı değerlerini kopyala

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- çubukların yüksek fiyatlarını al

if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)

{

PrintFormat("High (yüksek) fiyat değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- çubukların düşük fiyatlarını al

if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)

{

PrintFormat("Low (düşük) fiyat değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- çubukların açılış fiyatı değerlerini al

if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)

{

PrintFormat("Open (açılış) fiyatı değerleri alınamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- çubukların kapanış fiyatı değerlerini al

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Close (kapanış) fiyatı değerleri alınamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- dizilerin boyutlarını tanımla

size=ArraySize(time_buff);

//--- yapı dizisindeki tüm veriyi kaydet

ArrayResize(cand_buff,size);

for(int i=0;i<size;i++)

{

cand_buff[i].open=open_buff[i];

cand_buff[i].close=close_buff[i];

cand_buff[i].high=high_buff[i];

cand_buff[i].low=low_buff[i];

cand_buff[i].date=time_buff[i];

}



//--- yapı dizisinin yazılacağı dosyayı aç (dosya mevcut değilse, otomatik olarak oluşturulacak)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s dosyası, yazma amacıyla açıldı",InpFileName);

PrintFormat("Dosya adresi: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- bayt sayısı için sayacı hazırla

uint counter=0;

//--- dizi değerlerini döngüye yaz

for(int i=0;i<size;i++)

counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);

PrintFormat("%d baytlık bilgi, %s dosyasına yazıldı",InpFileName,counter);

PrintFormat("Toplam bayt sayısı: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Doğru" : "Hata");

//--- dosyayı kapat

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);

}

else

PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());

}