PlotIndexGetInteger

Belirtilen gösterge çizgisinin belirtilen özelliğinin değerini ayarlar. Gösterge özelliği int, color, bool veya char tiplerinden biri olmalıdır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

Özellik tanımlayıcısını gösteren çağrı.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

);

Özellik tanımlayıcısını ve şekillendiricisini gösteren çağrı.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

int prop_modifier

)

Parametreler

plot_index

[in] grafiksel çizim indisi

prop_id

[in] Bu değer, ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

prop_modifier

[in] Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. Sadece renk indeksi özellikleri bir değiştirici gerektirir.

Not

Fonksiyon, uygun bir göstergenin çizim ayarlarını almak amacıyla tasarlanmıştır. Fonksiyon, bir çizginin çizim özelliklerini diğerine kopyalamak için PlotIndexSetInteger fonksiyonu ile birlikte çalışır.

Örnek: Haftanın günlerine göre mumları renklendiren bir gösterge. Her gün için renkler, bir program şekilde ayarlanır.