- Örneklerle Gösterge Stilleri
- Gösterge Özellikleri ve Fonksiyonlar Arasındaki Bağlantı
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Belirtilen gösterge çizgisinin belirtilen özelliğinin değerini ayarlar. Gösterge özelliği int, color, bool veya char tiplerinden biri olmalıdır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.
Özellik tanımlayıcısını gösteren çağrı.
|
int PlotIndexGetInteger(
Özellik tanımlayıcısını ve şekillendiricisini gösteren çağrı.
|
int PlotIndexGetInteger(
Parametreler
plot_index
[in] grafiksel çizim indisi
prop_id
[in] Bu değer, ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.
prop_modifier
[in] Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. Sadece renk indeksi özellikleri bir değiştirici gerektirir.
Not
Fonksiyon, uygun bir göstergenin çizim ayarlarını almak amacıyla tasarlanmıştır. Fonksiyon, bir çizginin çizim özelliklerini diğerine kopyalamak için PlotIndexSetInteger fonksiyonu ile birlikte çalışır.
Örnek: Haftanın günlerine göre mumları renklendiren bir gösterge. Her gün için renkler, bir program şekilde ayarlanır.
|
#property indicator_separate_window