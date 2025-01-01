//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- çalışan terminalin yapı numarasını ve "64-bit terminal" özelliğini al

int build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);

bool x64 = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);



//--- elde edilen terminal verilerini günlüğe yazdır

PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);

/*

sonuç:

MetaTrader 5 x64 build 4330

*/

}