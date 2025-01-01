- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin değerine dönüş yapar.
|
int TerminalInfoInteger(
Parametreler
property_id
[in] Özelliğin tanımlayıcısı. ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.
Dönüş değeri
int tipli değer.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+