- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnType
Alan tipini indekse göre elde eder.
|
ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE DatabaseColumnType(
Parametreler
request
[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.
column
[in] İstekteki alan indeksi. Alan numaralandırma sıfırdan başlar ve DatabaseColumnsCount() - 1 değerini aşamaz.
Geri dönüş değeri
ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE listesinden alan tipi geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz istek tanıtıcı değeri;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' indeksi DatabaseColumnsCount() -1 değerini aşıyor.
Not
Değer, yalnızca 'istek' için önceden en az bir DatabaseRead() çağrısı yapılmışsa elde edilebilir.
|
ID
|
Açıklama
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID
|
Tip elde edilirken hata oluştu, hata kodu int GetLastError() kullanılarak öğrenilebilir
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER
|
Tam sayı tipi
|
DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT
|
Reel tip
|
DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT
|
Dizge tipi
|
DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB
|
İkili tip
|
DATABASE_FIELD_TYPE_NULL
|
Özel NULL tipi
Ayrıca bakınız