DatabaseColumnType

Alan tipini indekse göre elde eder.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE DatabaseColumnType(

int request,

int column

);

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.

column

[in] İstekteki alan indeksi. Alan numaralandırma sıfırdan başlar ve DatabaseColumnsCount() - 1 değerini aşamaz.

Geri dönüş değeri

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE listesinden alan tipi geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz istek tanıtıcı değeri;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' indeksi DatabaseColumnsCount() -1 değerini aşıyor.

Not

Değer, yalnızca 'istek' için önceden en az bir DatabaseRead() çağrısı yapılmışsa elde edilebilir.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

ID Açıklama DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID Tip elde edilirken hata oluştu, hata kodu int GetLastError() kullanılarak öğrenilebilir DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER Tam sayı tipi DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT Reel tip DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT Dizge tipi DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB İkili tip DATABASE_FIELD_TYPE_NULL Özel NULL tipi

