CLSetKernelArg 

OpenCL fonksiyonu için bir parametre ayarlar.

bool  CLSetKernelArg(
   int   kernel,        // Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri
   uint  arg_index,     // OpenCL fonksiyonu için argüman numarası
   void  arg_value      // Kaynak kodu
   );

Parametreler

kernel

[in]  Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri.

arg_index

[in]  Fonksiyon argümanının numarası - numaralama sıfır ile başlar.

arg_value

[in]  Fonksiyon argümanının değeri.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Hali hazırda kullanılmakta olan hata kodları şu şekildedir:

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – OpenCL kerneli için hatalı tanıtıcı değer.
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - İçsel OpenCL hatası.