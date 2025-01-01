MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLSetKernelArg
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArg
OpenCL fonksiyonu için bir parametre ayarlar.
bool CLSetKernelArg(
Parametreler
kernel
[in] Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri.
arg_index
[in] Fonksiyon argümanının numarası - numaralama sıfır ile başlar.
arg_value
[in] Fonksiyon argümanının değeri.
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Not
Hali hazırda kullanılmakta olan hata kodları şu şekildedir:
- ERR_INVALID_PARAMETER,
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – OpenCL kerneli için hatalı tanıtıcı değer.
- ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - İçsel OpenCL hatası.