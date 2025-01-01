DokümantasyonBölümler
StringFill

Seçilen bir dizgiyi belirtilen sembollerle doldurur.

bool  StringFill(
   string&   string_var,       // doldurulacak dizgi
   ushort    character         // dizgiyi dolduracak sembol
   );

Parametreler

string_var

[in][out]  Seçilen sembolle doldurulacak dizgi.

character

[in]  Dizginin doldurulacağı sembol.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Dizgi, yerinde doldurulur; yani, yeni dizgi oluşturulması veya kopyalama gibi geçiş işlemleri olmadan, semboller doğrudan dizgi içine yerleştirilir. Bu, işlem zamanından kazanılmasını sağlar.

Örnek:

void OnStart()
  {
   string str;
   StringInit(str,20,'_');
   Print("str = ",str);
   StringFill(str,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = "StringBufferLen(str));
  }
// Sonuç
//   str = ____________________
//   str =  : StringBufferLen(str) = 20
//

Ayrıca Bakınız

StringBufferLen, StringLen, StringInit