StringFill

Seçilen bir dizgiyi belirtilen sembollerle doldurur.

bool StringFill(

string& string_var,

ushort character

);

Parametreler

string_var

[in][out] Seçilen sembolle doldurulacak dizgi.

character

[in] Dizginin doldurulacağı sembol.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Dizgi, yerinde doldurulur; yani, yeni dizgi oluşturulması veya kopyalama gibi geçiş işlemleri olmadan, semboller doğrudan dizgi içine yerleştirilir. Bu, işlem zamanından kazanılmasını sağlar.

Örnek:

void OnStart()

{

string str;

StringInit(str,20,'_');

Print("str = ",str);

StringFill(str,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ", StringBufferLen(str));

}

// Sonuç

// str = ____________________

// str = : StringBufferLen(str) = 20

//

Ayrıca Bakınız

StringBufferLen, StringLen, StringInit