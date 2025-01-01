- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringFill
Seçilen bir dizgiyi belirtilen sembollerle doldurur.
|
bool StringFill(
Parametreler
string_var
[in][out] Seçilen sembolle doldurulacak dizgi.
character
[in] Dizginin doldurulacağı sembol.
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Dizgi, yerinde doldurulur; yani, yeni dizgi oluşturulması veya kopyalama gibi geçiş işlemleri olmadan, semboller doğrudan dizgi içine yerleştirilir. Bu, işlem zamanından kazanılmasını sağlar.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız