MQL5 ReferansıStandart Kütüphane
- Mathematics
- OpenCL
- Temel Sınıf CObject
- Veri Toplama
- Jenerik Data Koleksiyonları
- Dosyalar
- Dizgiler
- Grafik Nesneleri
- Özel Grafikler
- 3D grafik
- Fiyat Çizelgeleri
- Bilimsel Çizelgeler
- Göstergeler
- Alım-satım sınıfları
- Strateji Modülleri
- Paneller ve İletişim Kutuları
Standart Kütüphane
Bu bölümler MQL5 Standart Kütüphanesi için teknik detayları ve bileşenlerinin tariflerini içermektedir.
MQL5 Standart Kütüphanesi MQL5 ile yazılmıştır ve programların (göstergeler, scriptler ve uzmanlar) yazımı için tasarlanmıştır. Kütüphane birçok MQL5 içsel fonksiyonuna, uygun erişim sağlar.
MQL5 Standart Kütüphanesi terminalin çalışma konumunda 'Include' klasöründe yer alır.
|
Bölüm
|
Konum
|
Include\Math\
|
Include\OpenCL\
|
Include\
|
Include\Arrays\
|
Include\Generic\
|
Include\Files\
|
Include\Strings\
|
Include\Objects\
|
Include\Canvas\
|
Include\Canvas\
|
Include\Charts\
|
Include\Graphics\
|
Include\Indicators\
|
Include\Trade\
|
Include\Expert\
|
Include\Controls\