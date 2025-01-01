DokümantasyonBölümler
Standart Kütüphane

Bu bölümler MQL5 Standart Kütüphanesi için teknik detayları ve bileşenlerinin tariflerini içermektedir.

MQL5 Standart Kütüphanesi MQL5 ile yazılmıştır ve programların (göstergeler, scriptler ve uzmanlar) yazımı için tasarlanmıştır. Kütüphane birçok MQL5 içsel fonksiyonuna, uygun erişim sağlar.

MQL5 Standart Kütüphanesi terminalin çalışma konumunda 'Include' klasöründe yer alır.

Bölüm

Konum

Mathematics

Include\Math\

OpenCL

Include\OpenCL\

Temel Sınıf CObject

Include\

Veri Toplama

Include\Arrays\

Jenerik Data Koleksiyonları

Include\Generic\

Dosyalar

Include\Files\

Dizgiler

Include\Strings\

Grafik Nesneleri

Include\Objects\

Özel Grafikler

Include\Canvas\

3D grafik

Include\Canvas\

Fiyat Çizelgeleri

Include\Charts\

Scientific Charts

Include\Graphics\

Göstergeler

Include\Indicators\

Alım-satım sınıfları

Include\Trade\

Strateji Modülleri

Include\Expert\

Paneller ve İletişim Kutuları

Include\Controls\