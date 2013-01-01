DokümantasyonBölümler
FileWriteInteger

Bu fonksiyon, int tipi bir parametrenin değerini, dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak ikili bir dosyaya yazar.

uint  FileWriteInteger(
   int  file_handle,        // Dosya tanıtıcı değeri
   int  value,              // Yazılacak değer
   int  size=INT_VALUE      // Bayt bazında boyut
   );

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

value

[in] Tamsayı değeri.

size=INT_VALUE

[in] Yazılması gereken baytların sayısı (en fazla 4). Karşılık gelen sabitler verilmiştir: CHAR_VALUE = 1, SHORT_VALUE = 2 ve INT_VALUE = 4, böylece fonksiyon, char, uchar, short veya int tipli bir değeri yazabilir.

Dönüş değeri

Başarılı sonuç durumunda, yazılan bayt sayısına dönüş yapılır ve dosya işaretçisi, eşit sayıda bayt ile kaydırılır.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Demo_FileWriteInteger.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- terminalden veri alımı için parametreler
input string             InpSymbolName="EURUSD";           // döviz çifti
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // zaman aralığı
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalama için başlangıç tarihi
//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler
input string             InpFileName="Trend.bin"// dosya ismi
input string             InpDirectoryName="Data"// dizin ismi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   close_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- her bir çubuğun kapanış fiyatını kopyala
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Kapanış fiyatlarının değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- her bir çubuk için zamanı kopyala
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- tampon büyüklüğünü al
   size=ArraySize(close_buff);
//--- değerlerin yazılacağı dosyayı aç (dosya mevcut değilse, otomatik olarak oluşturulacak)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s dosyası yazma için hazır",InpFileName);
      PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- 
      int   up_down=0; // trend bayrağı
      int   arr_size;  // arr dizisinin büyüklüğü
      uchar arr[];     // uchar tipi dizi
      //--- zaman değerlerini dosyaya yaz
      for(int i=0;i<size-1;i++)
        {
         //--- mevcut ve bir sonraki kapanış fiyatlarını karşılaştır
         if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])
           {
            if(up_down!=1)
              {
               //--- FileWriteInteger fonksiyonu ile tarih değerini dosyaya yaz
               StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
               arr_size=ArraySize(arr);
               //--- önce, dizideki sembol sayısını yaz
               FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
               //--- sembolleri yaz
               for(int j=0;j<arr_size;j++)
                  FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
               //--- trend bayrağını değiştir
               up_down=1;
              }
           }
         else
           {
            if(up_down!=-1)
              {
               //--- FileWriteInteger kullanarak tarih değerini dosyaya yaz
               StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
               arr_size=ArraySize(arr);
               //--- önce, dizideki sembol sayısını yaz
               FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
               //--- sembolleri yaz
               for(int j=0;j<arr_size;j++)
                  FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
               //--- trend bayrağını değiştir
               up_down=-1;
              }
           }
        }
      //--- dosyayı kapat
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

