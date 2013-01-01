|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteInteger.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- terminalden veri alımı için parametreler
input string InpSymbolName="EURUSD"; // döviz çifti
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // zaman aralığı
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalama için başlangıç tarihi
//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler
input string InpFileName="Trend.bin"; // dosya ismi
input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
double close_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- her bir çubuğun kapanış fiyatını kopyala
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Kapanış fiyatlarının değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- her bir çubuk için zamanı kopyala
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- tampon büyüklüğünü al
size=ArraySize(close_buff);
//--- değerlerin yazılacağı dosyayı aç (dosya mevcut değilse, otomatik olarak oluşturulacak)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s dosyası yazma için hazır",InpFileName);
PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//---
int up_down=0; // trend bayrağı
int arr_size; // arr dizisinin büyüklüğü
uchar arr[]; // uchar tipi dizi
//--- zaman değerlerini dosyaya yaz
for(int i=0;i<size-1;i++)
{
//--- mevcut ve bir sonraki kapanış fiyatlarını karşılaştır
if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])
{
if(up_down!=1)
{
//--- FileWriteInteger fonksiyonu ile tarih değerini dosyaya yaz
StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
arr_size=ArraySize(arr);
//--- önce, dizideki sembol sayısını yaz
FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
//--- sembolleri yaz
for(int j=0;j<arr_size;j++)
FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
//--- trend bayrağını değiştir
up_down=1;
}
}
else
{
if(up_down!=-1)
{
//--- FileWriteInteger kullanarak tarih değerini dosyaya yaz
StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
arr_size=ArraySize(arr);
//--- önce, dizideki sembol sayısını yaz
FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
//--- sembolleri yaz
for(int j=0;j<arr_size;j++)
FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
//--- trend bayrağını değiştir
up_down=-1;
}
}
}
//--- dosyayı kapat
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);
}
else
PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());
}