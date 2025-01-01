DokümantasyonBölümler
Bir OpenCL tamponunu, OpenCL fonksiyonunun parametresi olarak ayarlar.

bool  CLSetKernelArgMem(
   int   kernel,           // Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri
   uint  arg_index,        // OpenCL fonksiyonu için argüman numarası
   int   cl_mem_handle     // OpenCL tamponunun tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

kernel

[in]  Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri.

arg_index

[in]  Fonksiyon argümanının numarası - numaralama sıfır ile başlar.

cl_mem_handle

[in]  Bir OpenCL tamponunun tanıtıcı değeri.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.