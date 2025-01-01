SymbolsTotal Mevcut sembollerin sayısına (Piyasa Gözleminde seçilmiş olanlara veya hepsine) dönüş yapar

SymbolExist Belirtilen ada sahip bir sembol olup olmadığını kontrol eder

SymbolName Belirtilen sembolün ismine dönüş yapar

SymbolSelect Piyasa Gözlemi penceresindeki bir sembolü seçer veya bir sembolü pencereden siler

SymbolIsSynchronized Seçilen bir sembole dair terminalde bulunan veri ile alım satım sunucusundaki verinin senkronize olup olmadığını denetler

SymbolInfoDouble Karşılık gelen özellik için, sembolün double tipli değerine dönüş yapar

SymbolInfoInteger Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün tam-sayı tipi (long, datetime, int veya bool) değerine dönüş yapar

SymbolInfoString Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün string tipli değerine dönüş yapar

SymbolInfoMarginRate Returns the margin rates depending on the order type and direction

SymbolInfoTick MqlTick tipi bir değişken ile, belirtilen sembol için mevcut fiyat değerlerine dönüş yapar

SymbolInfoSessionQuote Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen fiyatlama seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.

SymbolInfoSessionTrade Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen alım-satım seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.

MarketBookAdd Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin açılmasını ve değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sağlar

MarketBookRelease Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin kapanmasını sağlayıp, değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sonlandırır