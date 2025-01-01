DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıPiyasa Bilgisi 

Piyasa Bilgisinin Alınması

Bunlar, piyasa durumu ile ilgili bilgi almak amacıyla tasarlanmış fonksiyonlardır.

Fonksiyon

Eylem

SymbolsTotal

Mevcut sembollerin sayısına (Piyasa Gözleminde seçilmiş olanlara veya hepsine) dönüş yapar

SymbolExist

Belirtilen ada sahip bir sembol olup olmadığını kontrol eder

SymbolName

Belirtilen sembolün ismine dönüş yapar

SymbolSelect

Piyasa Gözlemi penceresindeki bir sembolü seçer veya bir sembolü pencereden siler

SymbolIsSynchronized

Seçilen bir sembole dair terminalde bulunan veri ile alım satım sunucusundaki verinin senkronize olup olmadığını denetler

SymbolInfoDouble

Karşılık gelen özellik için, sembolün double tipli değerine dönüş yapar

SymbolInfoInteger

Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün tam-sayı tipi (long, datetime, int veya bool) değerine dönüş yapar

SymbolInfoString

Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün string tipli değerine dönüş yapar

SymbolInfoMarginRate

Returns the margin rates depending on the order type and direction

SymbolInfoTick

MqlTick tipi bir değişken ile, belirtilen sembol için mevcut fiyat değerlerine dönüş yapar

SymbolInfoSessionQuote

Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen fiyatlama seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.

SymbolInfoSessionTrade

Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen alım-satım seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.

MarketBookAdd

Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin açılmasını ve değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sağlar

MarketBookRelease

Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin kapanmasını sağlayıp, değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sonlandırır

MarketBookGet

Belirtilen bir sembolün Piyasa Derinliği kayıtlarını içeren MqlBookInfo yapı dizisine dönüş yapar