- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
Piyasa Bilgisinin Alınması
Bunlar, piyasa durumu ile ilgili bilgi almak amacıyla tasarlanmış fonksiyonlardır.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Mevcut sembollerin sayısına (Piyasa Gözleminde seçilmiş olanlara veya hepsine) dönüş yapar
|
Belirtilen ada sahip bir sembol olup olmadığını kontrol eder
|
Belirtilen sembolün ismine dönüş yapar
|
Piyasa Gözlemi penceresindeki bir sembolü seçer veya bir sembolü pencereden siler
|
Seçilen bir sembole dair terminalde bulunan veri ile alım satım sunucusundaki verinin senkronize olup olmadığını denetler
|
Karşılık gelen özellik için, sembolün double tipli değerine dönüş yapar
|
Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün tam-sayı tipi (long, datetime, int veya bool) değerine dönüş yapar
|
Karşılık gelen özellik için, belirtilen sembolün string tipli değerine dönüş yapar
|
Returns the margin rates depending on the order type and direction
|
MqlTick tipi bir değişken ile, belirtilen sembol için mevcut fiyat değerlerine dönüş yapar
|
Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen fiyatlama seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.
|
Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen alım-satım seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.
|
Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin açılmasını ve değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sağlar
|
Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin kapanmasını sağlayıp, değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sonlandırır
|
Belirtilen bir sembolün Piyasa Derinliği kayıtlarını içeren MqlBookInfo yapı dizisine dönüş yapar