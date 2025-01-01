- ArrayBsearch
Bir dizinin zaman serisi olup olmadığını kontrol eder.
|
bool ArrayIsSeries(
Parametreler
array[]
[in] Kontrol edilen dizi.
Dönüş değeri
Kontrol edilen dizinin zaman serisi olması durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. OnCalculate() fonksiyonuna parametre olarak geçirilen diziler, elemanlarının erişim sırası açısından ArrayGetAsSeries() aracılığıyla kontrol edilmelidir.
Örnek:
|
#property indicator_chart_window
