Bir dizinin zaman serisi olup olmadığını kontrol eder.

bool  ArrayIsSeries(
   const void&  array[]    // kontrol edilen dizi
   );

Parametreler

array[]

[in]  Kontrol edilen dizi.

Dönüş değeri

Kontrol edilen dizinin zaman serisi olması durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. OnCalculate() fonksiyonuna parametre olarak geçirilen diziler, elemanlarının erişim sırası açısından ArrayGetAsSeries() aracılığıyla kontrol edilmelidir.

Örnek:

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- gösterge tamponları
double         Label1Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(ArrayIsSeries(open))
      Print("open[] bir zaman serisi");
   else
      Print("open[] bir zaman serisi değil!!!");
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
   return(rates_total);
  }

Ayrıca Bakınız

Zaman serileri ve göstergelere erişim