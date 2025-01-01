DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDönüşüm FonksiyonlarıShortToString 

ShortToString

Sembol kodunu (unicode) tek-sembollü dizgiye dönüştürür ve sonuç dizgisine dönüş yapar.

string  ShortToString(
   ushort  symbol_code      // sembol
   );

Parametreler

symbol_code

[in]  Sembol kodu. Sembol kodunun yerine bir sembolü veya Unicode tablosundaki sembole karşılık gelen 2-baytlık onaltılık kodu içeren bir sözcük dizgisi kullanabilirsiniz.

Dönüş değeri

Dizgi.

 

Example:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- print 18 characters in a loop, starting with the character with the Unicode number of U+23E9
   for(int i=0i<18i++)
     {
      ushort code=0x23E9+(ushort)i;
      PrintFormat("Unicode number U+%hX: %s",code,ShortToString(code));
     }
   /*
   result:
   Unicode number U+23E9: ⏩
   Unicode number U+23EA: ⏪
   Unicode number U+23EB: ⏫
   Unicode number U+23EC: ⏬
   Unicode number U+23ED: ⏭
   Unicode number U+23EE: ⏮
   Unicode number U+23EF: ⏯
   Unicode number U+23F0: ⏰
   Unicode number U+23F1: ⏱
   Unicode number U+23F2: ⏲
   Unicode number U+23F3: ⏳
   Unicode number U+23F4: ⏴
   Unicode number U+23F5: ⏵
   Unicode number U+23F6: ⏶
   Unicode number U+23F7: ⏷
   Unicode number U+23F8: ⏸
   Unicode number U+23F9: ⏹
   Unicode number U+23FA: ⏺
   */
  }

Ayrıca Bakınız

StringToInteger