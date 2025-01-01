- CharToString
ShortToString
Sembol kodunu (unicode) tek-sembollü dizgiye dönüştürür ve sonuç dizgisine dönüş yapar.
string ShortToString(
Parametreler
symbol_code
[in] Sembol kodu. Sembol kodunun yerine bir sembolü veya Unicode tablosundaki sembole karşılık gelen 2-baytlık onaltılık kodu içeren bir sözcük dizgisi kullanabilirsiniz.
Dönüş değeri
Dizgi.
Example:
