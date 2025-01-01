- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistorySelect
Sunucu zamanının belirli bir periyodu için, emir ve işlem geçmişini düzeltir.
bool HistorySelect(
Parametreler
from_date
[in] İsteğin başlangıç tarihi.
to_date
[in] İsteğin bitiş tarihi.
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.
Not
HistorySelect() fonksiyonu, daha sonraki başvurular için MQL5 programının içinde bir emir listesi ve bir alım-satım listesi oluşturur. İşlem listesinin uzunluğuna HistoryDealsTotal() fonksiyonu ile; emir listesinin uzunluğuna ise HistoryOrdersTotal() fonksiyonu ile dönüş yapılabilir. Emir listesindeki seçimler için HistoryOrderGetTicket() fonksiyonu, işlemler listesinden yapılacak seçimler içinse HistoryDealGetTicket() fonksiyonu daha uyumludur.
HistoryOrderSelect() fonksiyonunu kullandıktan sonra, MQL5 programında mevcut bulunan emir geçmişi sıfırlanır ve emrin fiş ile aranması başarıyla tamamlanmışsa, bulunan emirlerle yeniden doldurulur. Aynısı, MQL5 programında mevcut bulunan işlem geçmişi içinde geçerlidir - HistoryDealSelect() ile sıfırlanır. Sonra işlemi fiş ile arama başarılı olursa yeniden doldurulur.
Örnek:
void OnStart()
