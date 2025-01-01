GlobalVariablesTotal

Müşteri terminalinin global değişkenlerinin toplam sayısını verir.

int GlobalVariablesTotal();

Dönüş değeri

Global değişkenlerin sayısı.

Not

Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler. Global değişkene yapılan çağrı, sadece yeni bir değerin ayarlanması anlamına gelmez, aynı zamanda global değişkenin değerinin okunması anlamına da gelir.