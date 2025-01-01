MQL5 ReferansıTerminalin Global DeğişkenleriGlobalVariablesTotal
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
GlobalVariablesTotal
Müşteri terminalinin global değişkenlerinin toplam sayısını verir.
|
int GlobalVariablesTotal();
Dönüş değeri
Global değişkenlerin sayısı.
Not
Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler. Global değişkene yapılan çağrı, sadece yeni bir değerin ayarlanması anlamına gelmez, aynı zamanda global değişkenin değerinin okunması anlamına da gelir.