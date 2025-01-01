//--- çizelge kimliği için değişkenler

long currChart,prevChart=ChartFirst();

int i=0,limit=100;

Print("ChartFirst =",ChartSymbol(prevChart)," ID =",prevChart);

while(i<limit)// 100'den fazla çizelgemiz olmadığı kesin

{

currChart=ChartNext(prevChart); // Önceki çizelgenin kimliğini kullanarak, yeni çizelgenin kimliğini al

if(currChart<0) break; // Çizelge listesinin sonuna ulaşıldı

Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);

prevChart=currChart;// ChartNext() için mevcut çizelge kimliğini kaydet

i++;// Sayacı artırmayı unutma

}