ChartNext
Belirtilmiş olanın ardındaki çizelgenin kimliğine dönüş yapar.
|
long ChartNext(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0 mevcut çizelgeyi belirtmez. 0 "ilk çizelge kimliğine dön" anlamındadır.
Dönüş değeri
Çizelge kimliği. Eğer çizelge listesinin sonunda bulunuluyorsa, -1 değerine dönüş yapar.
Örnek:
|
//--- çizelge kimliği için değişkenler