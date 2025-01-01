DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıÇizelge İşlemleriChartNext 

ChartNext

Belirtilmiş olanın ardındaki çizelgenin kimliğine dönüş yapar.

long  ChartNext(
   long  chart_id      // Çizelge tanımlayıcı
   );

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı. 0 mevcut çizelgeyi belirtmez. 0 "ilk çizelge kimliğine dön" anlamındadır.

Dönüş değeri

Çizelge kimliği. Eğer çizelge listesinin sonunda bulunuluyorsa, -1 değerine dönüş yapar.

Örnek:

//--- çizelge kimliği için değişkenler
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("ChartFirst =",ChartSymbol(prevChart)," ID =",prevChart);
   while(i<limit)// 100'den fazla çizelgemiz olmadığı kesin
     {
      currChart=ChartNext(prevChart); // Önceki çizelgenin kimliğini kullanarak, yeni çizelgenin kimliğini al
      if(currChart<0) break;          // Çizelge listesinin sonuna ulaşıldı
      Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;// ChartNext() için mevcut çizelge kimliğini kaydet
      i++;// Sayacı artırmayı unutma
     }