DatabaseColumnName

Alan adını indekse göre elde eder.

bool DatabaseColumnName(

int request,

int column,

string& name

);

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.

column

[in] İstekteki alan indeksi. Alan numaralandırma sıfırdan başlar ve DatabaseColumnsCount() - 1 değerini aşamaz.

name

[out] Alan değerini yazmak için değişken.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz istek tanıtıcı değeri;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' indeksi DatabaseColumnsCount() -1 değerini aşıyor.

Not

Değer, yalnızca 'istek' için önceden en az bir DatabaseRead() çağrısı yapılmışsa elde edilebilir.

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType