- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
DXBufferSet()'te ayarlanan köşe tamponunun köşe noktalarını render alır.
|
bool DXDraw(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
start
[in] Render alma için ilk köşenin indeksi.
count
[in] Render alınacak köşe sayısı.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
Gölgelendiriciler, köşelerin renderı için DXShaderSet() kullanılarak önceden ayarlanmalıdır.