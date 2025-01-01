DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXDraw 

DXDraw

DXBufferSet()'te ayarlanan köşe tamponunun köşe noktalarını render alır.

bool  DXDraw(
   int   context,               // grafik içeriği tanıtıcı değeri
   uint  start=0,               // ilk köşe indeksi
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // köşe sayısı
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

start

[in]  Render alma için ilk köşenin indeksi.

count

[in]  Render alınacak köşe sayısı.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

Gölgelendiriciler, köşelerin renderı için DXShaderSet() kullanılarak önceden ayarlanmalıdır.