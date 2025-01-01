- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartTimePriceToXY
Çizelge koordinatlarını zaman/fiyat ifadesinden X ve Y ifadesine dönüştürür.
|
bool ChartTimePriceToXY(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
sub_window
[in] Çizelge alt penceresinin numarası. 0, ana çizelge penceresi demektir.
time
[in] Çizelgedeki zaman değeri, değer X ekseninde pikseller olarak alınacaktır. Orjin, ana çizelge penceresi sol üst köşesidir.
price
[in] Çizelgedeki fiyat değeri, değer Y ekseninde pikseller olarak alınacaktır. Orjin, ana çizelge penceresi sol üst köşesidir.
x
[out] Zaman ekseninden X eksenine dönüşümün yapılacağı değişken.
y
[out] Fiyat ekseninden Y eksenine dönüşümün yapılacağı değişken.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Örnek:
|
#define BAR_NUMBER 0 // fiyatı ve zamanı aldığımız çubuğun numarası
Ayrıca Bakınız