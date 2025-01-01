#define BAR_NUMBER 0 // fiyatı ve zamanı aldığımız çubuğun numarası



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- BAR_NUMBER indeksine göre tek bir çubuğun verilerini kopyala

MqlRates rates[]={};

if(CopyRates(_Symbol, _Period, BAR_NUMBER, 1, rates)!=1)

{

PrintFormat("CopyRates() failed for bar %d. Error %d", BAR_NUMBER, GetLastError());

return;

}



//--- elde edilen fiyat ve zamanı grafik piksel koordinatlarına dönüştür

int x=0, y=0;

ResetLastError();

if(!ChartTimePriceToXY(ChartID(), 0, rates[0].time, rates[0].close, x, y))

{

Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- elde edilen sonucu günlüğe yazdır

PrintFormat("For bar[%d] with opening time %s and price %.*f, the chart coordinates are x: %d, y: %d", BAR_NUMBER, TimeToString(rates[0].time), _Digits, rates[0].close, x, y);



/*

sonuç:

For bar[0] with opening time 2024.08.09 15:06 and price 1.27378, the chart coordinates are x: 784, y: 240

*/

}