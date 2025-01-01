- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookRelease
Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin kapanmasını sağlayıp, değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sonlandırır.
|
bool MarketBookRelease(
Parametreler
symbol
[in] Sembol ismi.
Dönüş değeri
Başarılı kapanma durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.
Not
MarketBookAdd() fonksiyonu, OnInit() fonksiyonundan çağrılmışsa, OnDeinit() fonksiyonundan da çağrılması gerekir. Veya benzer şekilde, MarketBookAdd() fonksiyonu bir sınıfın yapıcısından çağrılmışsa, sınıf yıkıcısı içinde de çağrılması gerekir.
Örnek:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Ayrıca Bakınız