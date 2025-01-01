MarketBookRelease

Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin kapanmasını sağlayıp, değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sonlandırır.

bool MarketBookRelease(

string symbol

);

Parametreler

symbol

[in] Sembol ismi.

Dönüş değeri

Başarılı kapanma durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.

Not

MarketBookAdd() fonksiyonu, OnInit() fonksiyonundan çağrılmışsa, OnDeinit() fonksiyonundan da çağrılması gerekir. Veya benzer şekilde, MarketBookAdd() fonksiyonu bir sınıfın yapıcısından çağrılmışsa, sınıf yıkıcısı içinde de çağrılması gerekir.

Örnek:

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- SYMBOL_NAME sembolü için piyasa derinliğini aç

if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error ", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- piyasa derinliğinin başarıyla açılmasıyla ilgili mesajı günlüğe gönder

PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received", SYMBOL_NAME);



//--- 2 saniye bekle

Sleep(2000);



//--- tamamlandıktan sonra, açık piyasa derinliğinden çık

//--- piyasa derinliğinden başarıyla çıkış veya meydana gelen hata ile ilgili mesajı günlüğe gönder

ResetLastError();

if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))

PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed", SYMBOL_NAME);

else

PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol", GetLastError(), SYMBOL_NAME);



/*

sonuç:

The MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received

MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully closed

*/

}

