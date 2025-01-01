MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXHandleType
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXRelease
DXHandleType
Tanıtıcı değer tipini geri döndürür.
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
Parametreler
handle
[in] Tanıtıcı değer.
Geri dönüş değeri
ENUM_DX_HANDLE_TYPE listesinden bir değer geri döner.
|
ID
|
Değer
|
Açıklama
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
Geçersiz tanıtıcı değer
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
grafik içeriği tanıtıcı değeri
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
Gölgelendirici tanıtıcı değeri
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
Köşe veya indeks tamponu tanıtıcı değeri
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
Gölgelendirici girdileri için tanıtıcı değer
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
Doku tanıtıcı değeri