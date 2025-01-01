DokümantasyonBölümler
Tanıtıcı değer tipini geri döndürür.

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
   int  handle      // tanıtıcı değer 
   );

Parametreler

handle

[in]     Tanıtıcı değer.

Geri dönüş değeri

ENUM_DX_HANDLE_TYPE listesinden bir değer geri döner.

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ID

Değer

Açıklama

DX_HANDLE_INVALID

0

Geçersiz tanıtıcı değer

DX_HANDLE_CONTEXT

1

grafik içeriği tanıtıcı değeri

DX_HANDLE_SHADER

2

Gölgelendirici tanıtıcı değeri

DX_HANDLE_BUFFER

3

Köşe veya indeks tamponu tanıtıcı değeri

DX_HANDLE_INPUT

4

Gölgelendirici girdileri için tanıtıcı değer

DX_HANDLE_TEXTURE

5

Doku tanıtıcı değeri