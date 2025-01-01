//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- mevcut grafik sembolü için ondalık basamak sayısını al

int digits = Digits();



//--- elde edilen veriyi günlüğe gönder

Print("Number of decimal digits for the current chart symbol: ", digits);

/*

sonuç:

Number of decimal digits for the current chart symbol: 5

*/

}