- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Mevcut çizelge sembolünün fiyat değeri çözünürlüğünü belirleyen ondalık basamak sayısına dönüş yapar.
|
int Digits();
Dönüş değeri
Mevcut çizelge sembolünün fiyat değeri çözünürlüğünü belirleyen ondalık basamak sayısını kaydeden _Digits değişkeninin değeri.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+