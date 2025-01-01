#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- Çizimlerin numaralandırılması

#property indicator_label1 "Numeration"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 CLR_NONE

//--- gösterge tamponları

double NumerationBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi

SetIndexBuffer(0,NumerationBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- tamponların indis yönünü zaman serilerindeki gibi ayarla

ArraySetAsSeries(NumerationBuffer,true);

//--- veri Penceresi içindeki gösterimin doğruluğunu ayarlayın

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//--- gösterge dizisinin ismi, Veri Penceresi içinde nasıl gözükecek

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bar #");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- mevcut sıfır çubuğunun açılış zamanını kaydet

static datetime currentBarTimeOpen=0;

//--- time[] dizisinin erişim yönünü ters çevir - zaman serilerindeki gibi indisle

ArraySetAsSeries(time,true);

//--- sıfır çubuğunun açılış zamanı kaydedilen zamandan farklıysa

if(currentBarTimeOpen!=time[0])

{

//--- şimdikinden başlayarak çizelge derinliğine kadar tüm çubukları say

for(int i=rates_total-1;i>=0;i--) NumerationBuffer[i]=i;

currentBarTimeOpen=time[0];

}

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}