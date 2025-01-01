- ArrayBsearch
ArraySetAsSeries
Belirtilen dinamik dizi nesnesi için AS_SERIES bayrağını ayarlar. Bu şekilde dizi elemanları zaman serisi şeklinde indislenir.
|
bool ArraySetAsSeries(
Parametreler
array[]
[in][out] Ayarlanacak sayısal dizi.
flag
[in] Dizi indisleme yönü.
Dönüş değeri
Başarılı sonuç için 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.
Not
AS_SERIES bayrağı çok boyutlu diziler ve statik diziler (köşeli parantez içindeki büyükleri derleme aşamasında zaten ayarlanmış olan diziler) için ayarlanamaz. Zaman serilerindeki indisleme yönü sıradan dizilerden farklıdır. Sondan başa doğru (en yeni veriden en eski veriye doğru) indisleme yapılır.
Örnek: Çubuk numarasını gösteren gösterge
|
#property indicator_chart_window
