//--- girdi parametreleri

input int InpValue = -10; // Buraya herhangi bir değer girin



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- girdi olarak girilen sayının mutlak değerini al

uint abs_value=MathAbs(InpValue);

//--- değerleri günlüğe yazdır

PrintFormat("The entered value %d received the value %u after using the MathAbs() function",InpValue,abs_value);

}