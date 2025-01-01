- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathAbs
Fonksiyon, belirtilen sayısal değerin mutlak değerine dönüş yapar.
|
double MathAbs(
Parametreler
value
[in] Nümerik değer.
Dönüş değeri
Sıfıra eşit veya sıfırdan büyük double tipli değer.
Not
MathAbs() fonksiyonu yerine fabs() kullanabilirsiniz.
Örnek:
|
//--- girdi parametreleri