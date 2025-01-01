DokümantasyonBölümler
Mevcut sembollerin sayısına (Piyasa Gözleminde seçilmiş olanlara veya hepsine) dönüş yapar.

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // True - sadece Piyasa Gözlemindeki semboller için
   );

Parametreler

selected

[in] İstek modu. 'true' veya 'false' olabilir.

Dönüş değeri

'selected' parametresinin 'true' değerini alması durumunda, Piyasa Gözlemi penceresinde seçili olan sembollerin sayısına dönüş yapar. Eğer parametre değeri 'false' ise, sembollerin toplam sayısına dönüş yapar.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- mevcut sembollerin sayısını al
   int total    = SymbolsTotal(false);       // sunucudaki tüm semboller
   int selected = SymbolsTotal(true);        // Piyasa Gözlemi penceresine ekli tüm semboller
 
//--- elde edilen verileri günlüğe gönder
   PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
               "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d"totalselected);
   /*
  sonuç:
   Number of available symbols on the server140
   Number of available symbols selected in MarketWatch11
   */
  }