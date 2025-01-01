- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolsTotal
Mevcut sembollerin sayısına (Piyasa Gözleminde seçilmiş olanlara veya hepsine) dönüş yapar.
int SymbolsTotal(
Parametreler
selected
[in] İstek modu. 'true' veya 'false' olabilir.
Dönüş değeri
'selected' parametresinin 'true' değerini alması durumunda, Piyasa Gözlemi penceresinde seçili olan sembollerin sayısına dönüş yapar. Eğer parametre değeri 'false' ise, sembollerin toplam sayısına dönüş yapar.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+