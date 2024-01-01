//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iATR.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"

#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."

#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"

#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."

#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- iATR grafiği

#property indicator_label1 "iATR"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrLightSeaGreen

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iATR,// iATR kullan

Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate kullan

};

//--- giriş parametreleri

input int atr_period=14; // hesaplama periyodu

input Creation type=Call_iATR; // fonksiyon tipi

input string symbol=" "; // sembol

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // zaman aralığı

//--- gösterge tamponu

double iATRBuffer[];

//--- iAC göstergesinin tanıtıcı değerini depolamak için bir değişken

int handle;

//--- kayıt için değişken

string name=symbol;

//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi

string short_name;

//--- Average True Range göstergesindeki değerlerin sayısını saklayacağız

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması

SetIndexBuffer(0,iATRBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla

name=symbol;

//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse

if(StringLen(name)==0)

{

//--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al

name=_Symbol;

}

//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur

if(type==Call_iATR)

handle=iATR(name,period,atr_period);

else

{

//--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur

MqlParam pars[1];

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=atr_period;

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ATR,1,pars);

}

//--- işleyici oluşturulmadıysa

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- hatayı belirt ve hata kodunu al

PrintFormat("%s/%s sembolü için iATR göstergesinin tanıtıcı değeri oluşturulamadı, hata kodu %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- gösterge erken durduruldu

return(INIT_FAILED);

}

//--- Average True Range göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster

short_name=StringFormat("iATR(%s/%s, period=%d)",name,EnumToString(period),atr_period);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- göstergenin normal yolla başlatılması

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- iATR göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı

int values_to_copy;

//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iATR göstergesinin değerleri değiştiyse

//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- verilen sembol ve periyot için iATRBuffer dizisinin büyüklüğü iATR göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız

//--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)

//--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- iATRBuffer dizisini Average True Range göstergesinin değerleri ile doldur

//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık

if(!FillArrayFromBuffer(iATRBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- mesajı oluştur

string comm=StringFormat("%s ==> göstergedeki gncellenen değer %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- servis mesajını çizelgede göster

Comment(comm);

//--- Accelerator Oscillator göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla

bars_calculated=calculated;

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| iATR göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArrayFromBuffer(double &values[], // ATR değerleri için gösterge tamponu

int ind_handle, // iATR göstergesinin tanıtıcı değeri

int amount // kopyalanan değerlerin sayısı

)

{

//--- hata kodunu sıfırla

ResetLastError();

//--- iATRBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,values)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("iATR göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}

//--- herşey yolunda

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle

Comment("");

}