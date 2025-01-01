PositionsTotal

Açık pozisyonların sayısına dönüş yapar.

int PositionsTotal();

Dönüş Değeri

int tipli değer.

Not

Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- hesaptaki açık pozisyon sayısını al ve günlüğe yazdır

int total=PositionsTotal();

Print("Number of open positions on account: ", total);

/*

sonuç:

Number of open positions on account: 2

*/

}

Ayrıca bakınız

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Pozisyon Özellikleri