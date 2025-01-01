- FileSelectDialog
FileFlush
Giriş/çıkış tamponunda kalan tüm veriyi diske yazar.
|
void FileFlush(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.
Dönüş değeri
Dönüş değeri yok.
Not
Bir dosya yazarken, veriler dosyada belli bir zaman sonra oluşabilir. Veriyi dosyaya anında kaydetmek amacıyla, FileFlush() fonksiyonunu kullanın. Bu fonksiyonun kullanılmaması durumunda, verinin bir kısmı hala diske yazılmamış olabilir, dosya FileClose() fonksiyonu ile kapatıldığında zorla yazılacaktır.
Fonksiyon, yazılan verinin kesin ve doğru bir değere sahip olması durumunda kullanılmalıdır. Sık yapılan fonksiyon çağrısının, programın işlem zamanını etkileyeceği not edilmelidir.
FileFlush() fonksiyonu, bir dosya üzerinde yapılan okuma ve yazma işlemlerinin arasında çağrılmalıdır.
Örnek:
|
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
