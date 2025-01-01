SignalUnsubscribe

Aboneliği sonlandırır.

bool SignalUnsubscribe();

Dönüş Değeri

Aboneliği sonlandırma işlemi başarılı ise 'true', aksi durumda ise 'false' değerine dönüş yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.