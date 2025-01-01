MQL5 ReferansıAlım-Satım SinyalleriSignalUnsubscribe
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
Aboneliği sonlandırır.
|
bool SignalUnsubscribe();
Dönüş Değeri
Aboneliği sonlandırma işlemi başarılı ise 'true', aksi durumda ise 'false' değerine dönüş yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.