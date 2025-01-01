DokümantasyonBölümler
iLowest

İlgili grafikte bulunan en küçük değerin indeksini döndürür.

int  iLowest(
   const string        symbol,              // Sembol
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,           // Periyot
   ENUM_SERIESMODE     type,                // Zamanserileri belirleyicisi
   int                 count=WHOLE_ARRAY,   // Elementlerin sayısı
   int                 start=0              // İndeks
  );

Parametreler

symbol

[in]  Aramanın yapılacağı sembol. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.

timeframe

[in]  Periyot. ENUM_TIMEFRAMES  sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.

type

[in]  Aramanın gerçekleştirileceği zaman dizisinin tanımlayıcısı. ENUM_SERIESMODE  değerinden herhangi bir değere eşit olabilir.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Zaman aralığındaki eleman sayısı (mevcut çubuktan indeks artış yönüne doğru), aramanın yapılması gereken.

start=0

[in]  En düşük değerin aranacağı başlangıç çubuğunun indeksi (mevcut çubuğa göre kaydırma) başlar. Negatif değerler yok sayılır ve sıfır değeri ile değiştirilir.

Return Value

İlgili grafikte bulunan en düşük değerin indeksi (geçerli çubuğa göre) veya bir hata durumunda -1. Hata detayları için,GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek:

   double val;
//--- 15 ardışık çubuk arasında gerçek hacmin en düşük değerine sahip bir çubuk ara
//--- Şu andaki zaman dilimine göre endeks 10'dan endeks 24'e kadar.
   int val_index=iLowest(NULL,0,MODE_REAL_VOLUME,15,10);
   if(val_index!=-1) 
      val=Low[val_index];
   else 
      PrintFormat("iLowest() call error. Error code=%d",GetLastError());