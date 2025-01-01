- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartOpen
Belirtilen sembol ve periyot ile yeni bir çizelge açar.
|
long ChartOpen(
Parametreler
symbol
[in] Çizelge sembolü. NULL değeri mevcut (Uzman Danışmanın iliştirildiği) çizelge sembolü anlamına gelir.
period
[in] Çizelge periyodu (zaman aralığı). ENUM_TIMEFRAMES değerlerinden biri olabilir. 0 mevcut çizelge periyodu anlamına gelir.
Dönüş değeri
Başarılı ise, açılan çizelgenin kimliğine dönüş yapar. Aksi durumda 0 değerine dönüş yapar.
Not
Terminalde açılan çizelgelerin sayısı CHARTS_MAX değerini geçemez.
Örnek:
|
#define CHART_SYMBOL NULL