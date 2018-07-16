OnTrade

Fonksiyon, Trade olayı meydana geldiğinde uzman danışmanlarda çağrılır. Fonksiyon; emir, pozisyon ve işlem listesindeki değişiklikleri işlemek içindir.

void OnTrade(void);

Geri dönüş değeri

Geri dönüş değeri yok

Not

OnTrade() sadece uzman danışmanlar için çağrılır. Göstergeler ve komut dosyalarında, aynı isme ve türe sahip bir fonksiyon ekleseniz bile, kullanılamaz.

Herhangi bir alım-satım eylemi (bekleyen emir yerleştirme, bir pozisyon açma/kapama, zararı durdurları yerleştirme, bekleyen emirleri aktifleştirme, vb.) için , emirlerin ve işlemlerin geçmişi ve/veya pozisyonların ve mevcut emirlerin listesi uygun olarak değiştirilir.

Bir emri yönetirken, bir alım satım sunucusu terminale, gelmekte olan Trade olayı hakkında mesaj gönderir. Geçmişten emirler ve işlemlerle ilgili verileri elde etmek için, öncelikle HistorySelect()'i kullanarak bir işlem geçmişi isteği gerçekleştirmek gerekir.

Alım-satım olayları sunucu tarafından şu durumlarda oluşturulur:

aktif emirleri değiştirme,

pozisyonları değiştirmek,

işlemleri değiştirme

işlem geçmişini değiştirme.

Her bir Trade olayı bir veya birkaç alım-satım işlemi isteğinin sonucunda görülebilir. İşlem istekleri sunucuya OrderSend() veya OrderSendAsync() fonksiyonları kullanılarak gönderilir. Her bir istek, birkaç alım-satım olayına neden olabilir. Olayların işlenmesi birkaç aşamada gerçekleştirilebildiğinden ve her operasyon emirlerin, pozisyonların ve işlem geçmişinin durumunu değiştirebileceğinden, "Bir istek - bir Trade olayı" ifadesine güvenemezsiniz.

OnTrade() yöneticisi, uygun OnTradeTransaction() çağrılarından sonra çağrılır. Genelde, OnTrade () ve OnTradeTransaction () çağrılarının sayısında tam bir korelasyon yoktur. Bir OnTrade() çağrısı, bir veya birkaç OnTradeTransaction çağrısına karşılık gelir.

OnTrade() yöneticisiyle Örnek Uzman Danışman

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTrade_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



input int days=7; // günlerde alım-satım geçmişinin derinliği

//--- alım-satım geçmişinin sınırlarını küresel kapsamda belirle

datetime start; // önbellekteki alım-satım geçmişi için başlangıç zamanı

datetime end; // önbellekteki alım-satım geçmişi için bitiş zamanı

//--- global sayaçlar

int orders; // aktif emirlerin sayısı

int positions; // açık pozisyonların sayısı

int deals; // alım-satım geçmişi önbelleğinde işlemlerin sayısı

int history_orders; // alım-satım geçmişi önbelleğinde emirlerin sayısı

bool started=false; // sayaç ilgi bayrağı



//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

end=TimeCurrent();

start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

PrintFormat("Yüklenebilir alım-satım geçmişin sınırları: başlangıç - %s, bitiş - %s",

TimeToString(start),TimeToString(end));

InitCounters();

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyon, emir ve işlem sayaçlarının başlatılması |

//+------------------------------------------------------------------+

void InitCounters()

{

ResetLastError();

//--- geçmişi yükle

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Önbellek geçmişini %s ten %s konumuna yükleme başarısız oldu. Hata kodu: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- Mevcut değeri elde edin

orders=OrdersTotal();

positions=PositionsTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

history_orders=HistoryOrdersTotal();

started=true;

Print("emirlerin, pozisyonların ve işlemlerin sayaçları başarılı bir şekilde başlatıldı");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman tik fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| bir Trade olayı gerçekleştiğinde çağrılır |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| alım-satım işlemlerindeki ve geçmişteki değişiklikleri işlemenin örneği

//+------------------------------------------------------------------+

void SimpleTradeProcessor()

{

end=TimeCurrent();

ResetLastError();

//--- işlem geçmişini belirtilen aralıktan program önbelleğine yükle

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Önbellek geçmişini %s ten %s konumuna yükleme başarısız oldu. Hata kodu: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- mevcut değerleri elde et

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_deals=HistoryDealsTotal();

int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();

//--- aktif emirlerin sayısının değişip değişmediğini kontrol edin

if(curr_orders!=orders)

{

//--- aktif emirlerin sayısı değişti

PrintFormat("emirlerin sayısı değişti. Önceki değer %d, şu anki is %d dir",

orders,curr_orders);

//--- değeri güncelle

orders=curr_orders;

}

//--- açık pozisyonların sayısındaki değişiklikler

if(curr_positions!=positions)

{

//--- açık pozisyonların sayısı değişti

PrintFormat("Pozisyonların sayısı değişti. Önceki değer %d, şu anki is %d dir",

positions,curr_positions);

//--- değeri güncelle

positions=curr_positions;

}

//--- işlem geçmişi önbelleğindeki emirlerin sayısındaki değişiklikler

if(curr_deals!=deals)

{

//--- işlem geçmişi önbelleğindeki emirlerin sayısı değişti

PrintFormat("İşlemlerin sayısı değişti. Önceki değer %d, şu anki is %d dir",

deals,curr_deals);

//--- değeri güncelle

deals=curr_deals;

}

//--- işlem geçmişi önbelleğindeki geçmiş emirlerin sayısındaki değişiklikler

if(curr_history_orders!=history_orders)

{

//--- işlem geçmişi önbelleğindeki geçmiş emirlerin sayısı değişti

PrintFormat("Geçmişteki emirlerin sayısı değişti. Önceki değer %d, şu anki is %d dir",

history_orders,curr_history_orders);

//--- değeri güncelle

history_orders=curr_history_orders;

}

//--- önbellekte istenecek işlem geçmişinin sınırlarının değiştirilmesinin gerekli olup olmadığını kontrol et

CheckStartDateInTradeHistory();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| işlem geçmişini istemek için başlangıç zamanını değiştirme |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckStartDateInTradeHistory()

{

//--- başlangıç aralığı, şu an çalışmaya başlayacak olsaydık

datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

//--- işlem geçmişinin başlangıç sınırının gitmediğinden emin ol

//--- hedeflenen tarihten 1 günden fazla

if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))

{

//--- önbelleğe yüklenecek geçmişin başlangıç tarihini doğrula

start=curr_start;

PrintFormat("Yüklenecek işlem geçmişinin yeni başlangıç sınırı: başlangıç => %s",

TimeToString(start));

//--- şimdi güncellenmiş aralık için işlem geçmişini yeniden yükle

HistorySelect(start,end);

//--- ilerki karşılaştırma için geçmişteki işlem ve emir sayaçlarını doğrula

history_orders=HistoryOrdersTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Örnek çıktı:

Yüklenecek geçmişin limiti: başlangıç - 2018.07.16 18:11, bitiş - 2018.07.23 18:11

Emirlerin, pozisyonların ve işlemlerin sayaçları başarılı bir şekilde başlatıldı

Emirlerin sayısı değişti. Önceki değer 0, şu anki değer 1

Emirlerin sayısı değişti. Previous value 1, current value 0

Pozisyonların sayısı değişti. Önceki değer 0, şu anki değer 1

İşlemlerin sayısı değişti. Önceki değer 0, şu anki değer 1

Geçmişteki emirlerin sayısı değişti. Önceki değer 0, şu anki değer 1

*/

