- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSubstr
Bir metnin belirtilen konumundan bir alt-dizgiyi ayıklar.
|
string StringSubstr(
Parametreler
string_value
[in] Alt-dizginin ayıklanacağı ana dizgi.
start_pos
[in] Alt-dizginin başlangıç konumu. 0 ile StringLen(metin) -1, aralığında olabilir.
length=-1
[in] Ayıklanacak alt-dizginin uzunluğu. Parametre değeri ayarlanmamışsa veya -1 değerine eşitse, başlangıç konumundan dizginin sonuna kadar ayıklama yapılır.
Dönüş değeri
Mümkünse, ayıklanan alt-dizginin bir kopyası. Aksi durumda boş bir dizgi.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız