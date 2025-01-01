DokümantasyonBölümler
StringSubstr

Bir metnin belirtilen konumundan bir alt-dizgiyi ayıklar.

string  StringSubstr(
   string  string_value,     // dizgi
   int     start_pos,        // başlangıç konumu
   int     length=-1         // ayıklanacak dizginin uzunluğu
   );

Parametreler

string_value

[in]  Alt-dizginin ayıklanacağı ana dizgi.

start_pos

[in]  Alt-dizginin başlangıç konumu. 0 ile StringLen(metin) -1, aralığında olabilir.

length=-1

[in] Ayıklanacak alt-dizginin uzunluğu. Parametre değeri ayarlanmamışsa veya -1 değerine eşitse, başlangıç konumundan dizginin sonuna kadar ayıklama yapılır.

Dönüş değeri

Mümkünse, ayıklanan alt-dizginin bir kopyası. Aksi durumda boş bir dizgi.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- mevcut sembolün adını al
   string name = Symbol();
   
//--- baz ve karşıt sembol para birimlerini al
   string base   = StringSubstr(name03);
   string quoted = StringSubstr(name33);
   
//--- elde edilen sembol para birimlerini günlükte görüntüle
   PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s"namebasequoted);
  
  /*
  Sonuç
   Symbol: EURUSDCurrency baseEURcurrency quotedUSD
  */
  }

