TimeGMT
GMT zamanına dönüş yapar. Yaz Saati dönüşümü hesaba katılarak, müşteri terminalinin çalıştırıldığı bilgisayarın zamanını kullanarak hesaplanır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.
Parametresiz çağrı
|
datetime TimeGMT();
MqlDateTime tipi parametre ile çağrı
|
datetime TimeGMT(
Parametreler
dt_struct
[out] MqlDateTime yapı tipli değişken .
Dönüş değeri
datetime tipli değer
Not
MqlDateTime yapı tipli değişken, parametre olarak geçirilmişse, uygun şekilde doldurulur.
Yüksek kesinlikte sayaçlar ve zamanlayıcılar için, milisaniye bazında değerler üreten GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.
Strateji sınayıcıda test sırasında, TimeGMT() her zaman TimeTradeServer() simüle edilmiş sunucu zamanına eşittir.
Örnek:
|
void OnStart()