CustomRatesDelete 

CustomRatesDelete

Kullanıcı-tanımlı sembolün fiyat geçmişi üzeride belirtilen zaman aralığındaki tüm verileri siler.

int  CustomRatesDelete(
   const string     symbol,       // sembol ismi
   datetime         from,         // başlangıç tarihi
   datetime         to            // bitiş tarihi
   );

Parametreler

symbol

[in]  Kullanıcı-tanımlı sembolün ismi

from

[in]  Fiyat geçmişi üzerinde silinmesi istenilen veri aralığının başlangıç zamanı.

to

[in]  Fiyat geçmişi üzerinde silinmesi istenilen veri aralığının bitiş zamanı.

Dönüş Değeri

Silinene çubukların sayısı veya hata durumunda '-1'.

 

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            CustomRatesDelete.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"     // özel sembol adı
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"           // sembolün oluşturulacağı grubun adı
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()          // özel sembolün temel alınacağı sembolün adı
 
#define   DATARATES_COUNT        4                 // günlüğe gönderilen çubuk sayısı
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- özel sembol oluştururken hata kodunu al
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- hata kodu 0 değilse (başarılı sembol oluşturma) ve 5304 değilse (sembol zaten oluşturulmuş) - bırak
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
 
//--- standart sembolün çubuk sayısını al
   int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M1);
      
//--- standart sembol dakika zaman dilimindeki tüm çubukların verilerini MqlRates dizisine al
   MqlRates rates[]={};
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_ORIGINbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- kopyalanan verileri özel sembolün dakika geçmişine ayarla
   ResetLastError();
   if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAMErates)<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
//--- geçmiş verileri güncelledikten sonra, özel sembolün çubuk sayısını al
   bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   
//--- özel sembolün dakika zaman dilimindeki tüm çubukların verilerini MqlRates dizisine al
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- günlüğe özel sembol dakika geçmişinin son DATARATES_COUNT çubuğunu yazdır
   int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:"DATARATES_COUNT);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
   
//--- özel sembol dakika geçmişindeki sondan önceki iki veri çubuğunu sil
   datetime time_fromrates[bars-3].time;
   datetime time_to  = rates[bars-2].time;
   ResetLastError();
   int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAMEtime_fromtime_to);
   if(deleted<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesDelete(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
//--- geçmiş verilerin iki çubuğunu sildikten sonra, özel sembolün çubuk sayısını tekrar al
   bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   
//--- özel sembol dakika zaman diliminin kalan tüm çubuklarının verilerini tekrar al
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- güncellenmiş özel sembol dakika geçmişinin son DATARATES_COUNT çubuğunu günlüğe yazdır
   PrintFormat("\nLast %d bars after applying CustomRatesDelete() with %d deleted bars:"DATARATES_COUNTdeleted);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
     
//--- grafikte yorum olarak kod sonlandırma tuşları hakkında bir ipucu görüntüle
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- sonsuz bir döngüde çıkmak için Esc veya Del tuşlarına basılmasını bekle
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- Del tuşuna basıldığında, oluşturulan özel sembol ve verilerini sil
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         //--- çubuk verilerini sil
         int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- tik verilerini sil
         deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- sembolü sil
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- çıkmadan önce grafiği temizle
   Comment("");
   /*
   sonuç:
   Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [02024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343            38        0             0
   [12024.06.18 20:54:00 1.07344 1.07354 1.07344 1.07353            21        0             0
   [22024.06.18 20:55:00 1.07353 1.07362 1.07351 1.07356            32        0             0
   [32024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354            24        0             0
   
   Last 4 bars after applying CustomRatesDelete() with 2 deleted bars:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [02024.06.18 20:51:00 1.07357 1.07358 1.07347 1.07349            25        0             0
   [12024.06.18 20:52:00 1.07349 1.07350 1.07336 1.07341            31        0             0
   [22024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343            38        0             0
   [32024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354            24        0             0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Özel sembol oluştur, bir hata kodu geri döndür                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- özel sembolün temel alınacağı sembolün adını tanımla
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- özel bir sembol oluşturulamadıysa ve bu hata 5304 değilse, bunu günlükte raporla
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- başarılı
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Özel sembol kaldır                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- sembolü Piyasa Gözlemi penceresinden gizle
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- özel sembol silinemediyse, bunu günlükte raporla ve 'false' geri döndür
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı
   return(true);
  }

 

Ayrıca bakınız

CustomRatesReplace, CustomRatesUpdate, CopyRates