|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomRatesDelete.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // özel sembol adı
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // sembolün oluşturulacağı grubun adı
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // özel sembolün temel alınacağı sembolün adı
#define DATARATES_COUNT 4 // günlüğe gönderilen çubuk sayısı
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- özel sembol oluştururken hata kodunu al
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- hata kodu 0 değilse (başarılı sembol oluşturma) ve 5304 değilse (sembol zaten oluşturulmuş) - bırak
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- standart sembolün çubuk sayısını al
int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1);
//--- standart sembol dakika zaman dilimindeki tüm çubukların verilerini MqlRates dizisine al
MqlRates rates[]={};
ResetLastError();
if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
{
PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, bars, GetLastError());
return;
}
//--- kopyalanan verileri özel sembolün dakika geçmişine ayarla
ResetLastError();
if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates)<0)
{
PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
return;
}
//--- geçmiş verileri güncelledikten sonra, özel sembolün çubuk sayısını al
bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
//--- özel sembolün dakika zaman dilimindeki tüm çubukların verilerini MqlRates dizisine al
ResetLastError();
if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
{
PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());
return;
}
//--- günlüğe özel sembol dakika geçmişinin son DATARATES_COUNT çubuğunu yazdır
int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS);
PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:", DATARATES_COUNT);
ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
//--- özel sembol dakika geçmişindeki sondan önceki iki veri çubuğunu sil
datetime time_from= rates[bars-3].time;
datetime time_to = rates[bars-2].time;
ResetLastError();
int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, time_from, time_to);
if(deleted<0)
{
PrintFormat("CustomRatesDelete(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
return;
}
//--- geçmiş verilerin iki çubuğunu sildikten sonra, özel sembolün çubuk sayısını tekrar al
bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
//--- özel sembol dakika zaman diliminin kalan tüm çubuklarının verilerini tekrar al
ResetLastError();
if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
{
PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());
return;
}
//--- güncellenmiş özel sembol dakika geçmişinin son DATARATES_COUNT çubuğunu günlüğe yazdır
PrintFormat("\nLast %d bars after applying CustomRatesDelete() with %d deleted bars:", DATARATES_COUNT, deleted);
ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
//--- grafikte yorum olarak kod sonlandırma tuşları hakkında bir ipucu görüntüle
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- sonsuz bir döngüde çıkmak için Esc veya Del tuşlarına basılmasını bekle
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- Del tuşuna basıldığında, oluşturulan özel sembol ve verilerini sil
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
//--- çubuk verilerini sil
int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- tik verilerini sil
deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- sembolü sil
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- çıkmadan önce grafiği temizle
Comment("");
/*
sonuç:
Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
[0] 2024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343 38 0 0
[1] 2024.06.18 20:54:00 1.07344 1.07354 1.07344 1.07353 21 0 0
[2] 2024.06.18 20:55:00 1.07353 1.07362 1.07351 1.07356 32 0 0
[3] 2024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354 24 0 0
Last 4 bars after applying CustomRatesDelete() with 2 deleted bars:
[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
[0] 2024.06.18 20:51:00 1.07357 1.07358 1.07347 1.07349 25 0 0
[1] 2024.06.18 20:52:00 1.07349 1.07350 1.07336 1.07341 31 0 0
[2] 2024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343 38 0 0
[3] 2024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354 24 0 0
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Özel sembol oluştur, bir hata kodu geri döndür |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- özel sembolün temel alınacağı sembolün adını tanımla
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- özel bir sembol oluşturulamadıysa ve bu hata 5304 değilse, bunu günlükte raporla
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- başarılı
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Özel sembol kaldır |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- sembolü Piyasa Gözlemi penceresinden gizle
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- özel sembol silinemediyse, bunu günlükte raporla ve 'false' geri döndür
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı
return(true);
}