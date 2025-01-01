FileGetInteger

Dosyanın bir tam-sayı özelliğini alır. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.

1. Özelliği dosya tanıtıcısı ile al.

long FileGetInteger(

int file_handle,

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER property_id

);

2. Özeliği dosya ismi ile al.

long FileGetInteger(

const string file_name,

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER property_id,

bool common_folder=false

);

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

file_name

[in] Dosya ismi.

property_id

[in] Dosya özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir. Fonksiyonun ikinci versiyonunun kullanılması durumunda, sadece şu özellikleri alabilirsiniz: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE ve FILE_SIZE.

common_folder=false

[in] Dosya konumunu gösterir. Parametre false ise, terminal veri klasörü gösterilir Aksi durumda dosyanın, tüm terminallerin ortak klasöründe \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON) olduğu varsayılır.

Dönüş değeri

Özellik değeri. Hata durumunda -1 dönüşü yapar. Hata kodunu almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Özelliklerin alınması için dosya ismi belirtilmişse, fonksiyon 5018 numaralı hatayı alır (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY) bu durumda dönüş değeri doğru olacaktır.

Not

Fonksiyon, hata kodunu sürekli değiştirir. Başarılı sonuç durumunda, hata kodu NULL değerini alır.

Örnek:

//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- giriş parametreleri

input string InpFileName="data.csv";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

long l=0;

//--- dosyayı aç

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_CSV);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- Dosya hakkındaki tüm bilgiyi çıktıla

Print(InpFileName," dosya bilgisi:");

FileInfo(handle,FILE_EXISTS,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_CREATE_DATE,l,"tarih");

FileInfo(handle,FILE_MODIFY_DATE,l,"tarih");

FileInfo(handle,FILE_ACCESS_DATE,l,"tarih");

FileInfo(handle,FILE_SIZE,l,"diğer");

FileInfo(handle,FILE_POSITION,l,"diğer");

FileInfo(handle,FILE_END,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_COMMON,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_TEXT,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_BINARY,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_CSV,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_ANSI,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_READABLE,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_WRITABLE,l,"bool");

//--- dosyayı kapat

FileClose(handle);

}

else

PrintFormat("%s dosya açılmadı, Hata Kodu = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dosya özelliğinin değerini görüntüle |

//+------------------------------------------------------------------+

void FileInfo(const int handle,const ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER id,

long l,const string type)

{

//--- özellik değerini al

ResetLastError();

if((l=FileGetInteger(handle,id))!=-1)

{

//--- değer alındı, şimdi doğru şekilde görüntüle

if(!StringCompare(type,"bool"))

Print(EnumToString(id)," = ",l ? "true" : "false");

if(!StringCompare(type,"date"))

Print(EnumToString(id)," = ",(datetime)l);

if(!StringCompare(type,"other"))

Print(EnumToString(id)," = ",l);

}

else

Print("Hata, Kod = ",GetLastError());

}

Ayrıca Bakınız

Dosya İşlemleri, Dosya Özellikleri