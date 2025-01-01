- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileGetInteger
Dosyanın bir tam-sayı özelliğini alır. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.
1. Özelliği dosya tanıtıcısı ile al.
|
long FileGetInteger(
2. Özeliği dosya ismi ile al.
|
long FileGetInteger(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.
file_name
[in] Dosya ismi.
property_id
[in] Dosya özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir. Fonksiyonun ikinci versiyonunun kullanılması durumunda, sadece şu özellikleri alabilirsiniz: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE ve FILE_SIZE.
common_folder=false
[in] Dosya konumunu gösterir. Parametre false ise, terminal veri klasörü gösterilir Aksi durumda dosyanın, tüm terminallerin ortak klasöründe \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON) olduğu varsayılır.
Dönüş değeri
Özellik değeri. Hata durumunda -1 dönüşü yapar. Hata kodunu almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Özelliklerin alınması için dosya ismi belirtilmişse, fonksiyon 5018 numaralı hatayı alır (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY) bu durumda dönüş değeri doğru olacaktır.
Not
Fonksiyon, hata kodunu sürekli değiştirir. Başarılı sonuç durumunda, hata kodu NULL değerini alır.
Örnek:
|
//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster
