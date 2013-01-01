- FileSelectDialog
FileWriteString
Bu dosya, bir BIN veya TXT dosyasının içine, dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak string tipi bir değer yazar. CSV veya TXT dosyası yazarken; dizgi içinde '\r' (CR) sembolü olmadan yazılmış bir '\n' (LF) sembolü bulunuyorsa, '\n' karakterinden önce '\r' eklenir.
|
uint FileWriteString(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.
text_string
[in] Dizgi.
length=-1
[in] Yazılacak karakterlerin sayısı. Bu seçenek, bir BIN dosyasına dizgi yazılırken gereklidir. Boyut belirtilmediği takdirde, 0 taşıyıcısı olmadan tüm dizgi yazılır. Dizginin büyüklüğünden daha küçük bir boyut belirtilmişse, 0 taşıyıcısı olmadan dizginin bir bölümü yazılır. Dizgi büyüklüğünden daha büyük bir boyut belirtilmişse, dizginin kalan bölümü uygun sayıda sıfır ile doldurulur. CSV ve TXT tipi dosyalar için, bu parametre gözardı edilir ve dizginin bütünü yazılır.
Dönüş değeri
Başarılı sonuç durumunda, yazılan bayt sayısına dönüş yapılır ve dosya işaretçisi, eşit sayıda bayt ile kaydırılır.
Not
FILE_UNICODE bayrağı ile (veya FILE_ANSI bayrağı olmadan) bir dosya açarken, yazılacak bayt sayısının dizgi karakterlerinin iki katına çıkacağını not edin. FILE_ANSI bayrağı ile açılmış bir dosyaya yazım yapılırken; yazılan baytların sayısı, dizgi karakterlerinin sayısı ile örtüşür.
Örnek:
|
