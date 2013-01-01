//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteString.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- terminalden veri alımı için parametreler

input string InpSymbolName="EURUSD"; // döviz çifti

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // zaman aralığı

input int InpMAPeriod=14; // MA periyodu

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // fiyat tipi

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalama için başlangıç tarihi

//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler

input string InpFileName="RSI.csv"; // dosya ismi

input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // veri kopyalama için son tarih

double rsi_buff[]; // gösterge değerlerinin dizisi

datetime date_buff[]; // göstege tarihlerinin dizisi

int rsi_size=0; // gösterge dizilerinin büyüklüğü

//--- durdurma zamanı şu anki zaman olsun

date_finish=TimeCurrent();

//--- RSI göstergesinin tanıtıcı değerini al

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- gösterge tanıtıcı değeri alınamadı

PrintFormat("Gösterge tanıtıcı değerinin alınması hatası. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- gösterge, verileri hesaplayana kadar döngüde kalacak

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

Sleep(10); // gösterge değerlerinin hesaplanması için bir duraklama

//--- belli bir zaman aralığı için gösterge değerlerini kopyala

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,date_finish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Gösterge değerlerinin kopyalanması başarısız. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- gösterge değerleri için uygun zaman değerlerini kopyala

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- serbest bellek, gösterge tarafından işgal edildi

IndicatorRelease(rsi_handle);

//--- tampon büyüklüğünü al

rsi_size=ArraySize(rsi_buff);

//--- gösterge değerlerini yazmak için dosyayı aç (dosya yoksa, otomatik olarak oluşturulacak)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s dosyası yazma için hazır",InpFileName);

PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- ek değişkenleri hazırla

string str="";

bool is_formed=false;

//--- aşırı-alım ve aşırı-satım alanlarının oluşum tarihlerini yaz

for(int i=0;i<rsi_size;i++)

{

//--- gösterge değerlerini kontrol et

if(rsi_buff[i]>=70 || rsi_buff[i]<=30)

{

//--- eğer değer, bu alandaki ilk değer ise

if(!is_formed)

{

//--- tarihi ve değeri ekle

str=(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

is_formed=true;

}

else

str+="\t"+(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

//--- yeni döngü tekrarına geç

continue;

}

//--- bayrağı kontrol et

if(is_formed)

{

//--- dizgi şekillendi, dosyaya yaz

FileWriteString(file_handle,str+"\r

");

is_formed=false;

}

}

//--- dosyayı kapat

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);

}

else

PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());

}