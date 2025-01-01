MQL5 ReferansıVeritabanlarıyla çalışmaDatabaseTransactionRollback
DatabaseTransactionRollback
İşlemleri geri alır.
bool DatabaseTransactionRollback(
Parametreler
database
[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – kritik çalışma zamanı hatası;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – sql parametresi boş bir dizge içeriyor;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – yetersiz bellek;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – istek UTF-8 dizgesine dönüştürülürken hata oluştu;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – dahili veritabanı hatası;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – istek yürütme hatası.
Not
DatabaseTransactionRollback() çağrısı, DatabaseTransactionBegin() fonksiyonu çağrıldıktan sonra yürütülen tüm işlemleri iptal eder. DatabaseTransactionRollback() fonksiyonu, bir işlem yürütülürken hata oluşması durumunda veritabanındaki değişiklikleri geri almak için gereklidir.
