//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteDouble.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- terminalden veri alımı için parametreler

input string InpSymbolName="EURJPY"; // döviz çifti

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // zaman aralığı

input int InpMAPeriod=10; // düzleştirme periyodu

input int InpMAShift=0; // gösterge kaydırma değeri

input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // düzleştirme tipi

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // fiyat tipi

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalama için başlangıç tarihi

//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler

input string InpFileName="MA.csv"; // dosya ismi

input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double ma_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- MA göstergesinin tanıtıcı değerini al

ResetLastError();

int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);

if(ma_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- gösterge tanıtıcı değeri alınamadı

PrintFormat("Gösterge tanıtıcı değerinin alınması hatası. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- gösterge değerleri hesaplanana kadar döngü içinde olunacak

while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)

Sleep(20); // göstergenin değerlerinin hesaplanabilmesiiçin bir duraklama

PrintFormat("gösterge değerleri, %s'den başlayarak dosyaya yazılacak",TimeToString(InpDateStart));

//--- gösterge değerlerini kopyala

ResetLastError();

if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)

{

PrintFormat("Gösterge değerlerinin kopyalanması başarısız oldu. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- uygun çubukların zamanlarını kopyala

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- tampon büyüklüğünü al

size=ArraySize(ma_buff);

//--- serbest bellek, gösterge tarafından işgal edildi

IndicatorRelease(ma_handle);

//--- gösterge değerlerini yazmak için dosyayı aç (dosya yoksa, otomatik olarak oluşturulacak)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s dosyası yazma için hazır",InpFileName);

PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- önce, veri örneğinin büyüklüğünü yaz

FileWriteDouble(file_handle,(double)size);

//--- göstergenin zamanını ve değerini dosyaya yaz

for(int i=0;i<size;i++)

{

FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);

FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);

}

//--- dosyayı kapat

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);

}

else

PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());

}