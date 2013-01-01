DokümantasyonBölümler
FileWriteDouble

Bu fonksiyon, double tipli bir parametrenin değerini, dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak ikili bir dosyaya yazar.

uint  FileWriteDouble(
   int     file_handle,     // Dosya tanıtıcı değeri
   double  value            // Yazılacak değer
   );

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

value

[in]   double tipli değer.

Dönüş değeri

Başarılı sonuç durumunda fonksiyon, yazılan bayt sayısına dönüş yapar (bu durumda sizeof(double)=8). Ardından, dosya işaretçisi de eşit sayıda bayt ile kaydırılır.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- terminalden veri alımı için parametreler
input string             InpSymbolName="EURJPY";           // döviz çifti
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // zaman aralığı
input int                InpMAPeriod=10;                   // düzleştirme periyodu
input int                InpMAShift=0;                     // gösterge kaydırma değeri
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMA;             // düzleştirme tipi
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // fiyat tipi
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalama için başlangıç tarihi
//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler
input string             InpFileName="MA.csv";    // dosya ismi
input string             InpDirectoryName="Data"// dizin ismi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   ma_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- MA göstergesinin tanıtıcı değerini al
   ResetLastError();
   int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
   if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- gösterge tanıtıcı değeri alınamadı
      PrintFormat("Gösterge tanıtıcı değerinin alınması hatası. Hata kodu = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- gösterge değerleri hesaplanana kadar döngü içinde olunacak
   while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
      Sleep(20); // göstergenin değerlerinin hesaplanabilmesiiçin bir duraklama
   PrintFormat("gösterge değerleri, %s'den başlayarak dosyaya yazılacak",TimeToString(InpDateStart));
//--- gösterge değerlerini kopyala
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Gösterge değerlerinin kopyalanması başarısız oldu. Hata kodu = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- uygun çubukların zamanlarını kopyala
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- tampon büyüklüğünü al
   size=ArraySize(ma_buff);
//--- serbest bellek, gösterge tarafından işgal edildi
   IndicatorRelease(ma_handle);
//--- gösterge değerlerini yazmak için dosyayı aç (dosya yoksa, otomatik olarak oluşturulacak)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s dosyası yazma için hazır",InpFileName);
      PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- önce, veri örneğinin büyüklüğünü yaz
      FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
      //--- göstergenin zamanını ve değerini dosyaya yaz
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
        }
      //--- dosyayı kapat
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

