|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- terminalden veri alımı için parametreler
input string InpSymbolName="EURJPY"; // döviz çifti
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // zaman aralığı
input int InpMAPeriod=10; // düzleştirme periyodu
input int InpMAShift=0; // gösterge kaydırma değeri
input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // düzleştirme tipi
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // fiyat tipi
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalama için başlangıç tarihi
//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler
input string InpFileName="MA.csv"; // dosya ismi
input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
double ma_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- MA göstergesinin tanıtıcı değerini al
ResetLastError();
int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- gösterge tanıtıcı değeri alınamadı
PrintFormat("Gösterge tanıtıcı değerinin alınması hatası. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- gösterge değerleri hesaplanana kadar döngü içinde olunacak
while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
Sleep(20); // göstergenin değerlerinin hesaplanabilmesiiçin bir duraklama
PrintFormat("gösterge değerleri, %s'den başlayarak dosyaya yazılacak",TimeToString(InpDateStart));
//--- gösterge değerlerini kopyala
ResetLastError();
if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
{
PrintFormat("Gösterge değerlerinin kopyalanması başarısız oldu. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- uygun çubukların zamanlarını kopyala
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- tampon büyüklüğünü al
size=ArraySize(ma_buff);
//--- serbest bellek, gösterge tarafından işgal edildi
IndicatorRelease(ma_handle);
//--- gösterge değerlerini yazmak için dosyayı aç (dosya yoksa, otomatik olarak oluşturulacak)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s dosyası yazma için hazır",InpFileName);
PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- önce, veri örneğinin büyüklüğünü yaz
FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
//--- göstergenin zamanını ve değerini dosyaya yaz
for(int i=0;i<size;i++)
{
FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
}
//--- dosyayı kapat
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);
}
else
PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());
}